Война в Иране спровоцировала скачок цен на газ в Европе: подорожает ли импорт для Украины

Украина сейчас импортирует весь газ с европейского рынка. Источники РБК-Украина на рынке сообщили, что сейчас роста расходов на закупку газа не будет.

"Нафтогаз" импортирует газ по цене, которая была зафиксирована ранее", - отметил собеседник.

В НАК "Нафтогаз Украины" пока не предоставили комментария относительно влияния роста цен на стоимость импорта.