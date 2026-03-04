RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Война в Иране спровоцировала скачок цен на газ в Европе: подорожает ли импорт для Украины

14:13 04.03.2026 Ср
2 мин
Цены на импорт газа для европейского рынка выросли более чем на 20%. Касается ли это Украины?
aimg Татьяна Степанова aimg Юрий Дощатов
Фото: импорт газа из Европы в Украину пока не дорожает (Getty Images)

Украина пока не ощущает влияния поднятия мировых цен на газ из-за проведения США и Израиля операции в Иране.

Украина сейчас импортирует весь газ с европейского рынка. Источники РБК-Украина на рынке сообщили, что сейчас роста расходов на закупку газа не будет.

"Нафтогаз" импортирует газ по цене, которая была зафиксирована ранее", - отметил собеседник.

В НАК "Нафтогаз Украины" пока не предоставили комментария относительно влияния роста цен на стоимость импорта.

Цены на газ в Европе резко взлетели

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Европе выросли на целых 54% - больше всего со времен кризиса 2022 года.

Цены резко выросли после остановки производства сжиженного газа в Катаре, вызванной атакой иранских дронов.
Завод Ras Laffan компании QatarEnergy покрывает около пятой части мировых поставок сжиженного природного газа, и беспрецедентная остановка сейчас угрожает энергетической безопасности и всколыхнула мировые рынки.

Однако, по словам энергетического эксперта Владимира Омельченко, колебания цен в Европе не повлияют на бытовых потребителей Украины, поскольку для них действует фиксированная цена в рамках специальных обязательств.

Тарифы также останутся неизменными для предприятий теплокоммунэнерго и производителей тепла для бюджетных учреждений.

Влияние возможно только для коммерческого сектора, где действует рыночная цена на газ, и оно вряд ли будет существенным из-за уменьшения собственной добычи и зависимости от импорта.

