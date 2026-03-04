Война в Иране спровоцировала скачок цен на газ в Европе: подорожает ли импорт для Украины

Украина пока не ощущает влияния поднятия мировых цен на газ из-за проведения США и Израиля операции в Иране.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине".
Украина сейчас импортирует весь газ с европейского рынка. Источники РБК-Украина на рынке сообщили, что сейчас роста расходов на закупку газа не будет.
"Нафтогаз" импортирует газ по цене, которая была зафиксирована ранее", - отметил собеседник.
В НАК "Нафтогаз Украины" пока не предоставили комментария относительно влияния роста цен на стоимость импорта.
Напомним, ранее мы сообщали, что из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Европе выросли на целых 54% - больше всего со времен кризиса 2022 года.
Однако, по словам энергетического эксперта Владимира Омельченко, колебания цен в Европе не повлияют на бытовых потребителей Украины, поскольку для них действует фиксированная цена в рамках специальных обязательств.
Тарифы также останутся неизменными для предприятий теплокоммунэнерго и производителей тепла для бюджетных учреждений.
Влияние возможно только для коммерческого сектора, где действует рыночная цена на газ, и оно вряд ли будет существенным из-за уменьшения собственной добычи и зависимости от импорта.