Війна в Ірані може ударили по авіакомпаніях Європи вже у травні

15:24 18.04.2026 Сб
2 хв
Що чекає на авіакомпанії Європи через блокаду Ормузької протоки?
aimg Марія Науменко
Фото: дефіцит палива може вплинути на авіарейси в Європі (Getty Images)

Дефіцит авіаційного палива, спричинений конфліктом навколо Ірану, може вже за кілька тижнів призвести до скасування частини рейсів у Європі.

Генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Віллі Волш закликав уряди заздалегідь підготуватися до можливого нормування палива.

"Ми також підрахували, що до кінця травня в Європі можуть початися скасування рейсів через брак авіаційного палива. Це вже відбувається в деяких регіонах Азії", - наголосив він.

Волш додав, що оцінка Міжнародного енергетичного агентства про можливу нестачу палива вже за шість тижнів є "тривожною".

Причиною потенційного дефіциту називають ситуацію на Близькому Сході, зокрема обмеження судноплавства через Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом постачання енергоносіїв.

Водночас, як зазначило джерело Euractiv, у Брюсселі вже обговорюють можливість координації між країнами ЄС для перерозподілу авіаційного палива, щоб уникнути його дефіциту в окремих регіонах.

За його словами, деякі країни мають більші запаси авіаційного палива, ніж інші, але всі країни ЄС згодні, що жодна з них не повинна стикатися з дефіцитом.

Раніше РБК-Україна писало, що європейська авіація опинилася під тиском через ризик дефіциту реактивного палива на тлі війни на Близькому Сході. Перебої з постачанням і нестабільність у регіоні вже порушили логістику, а запаси, за оцінками експертів, можуть вичерпатися за кілька тижнів.

Проблеми вже відчутні для авіакомпаній: зростають витрати, постачальники не гарантують обсяги, а рівень запасів знижується. За таких умов навіть короткі збої можуть призвести до скасування рейсів.

