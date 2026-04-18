Война в Иране может ударили по авиакомпаниям Европы уже в мае

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Волш призвал правительства заранее подготовиться к возможному нормированию топлива.

"Мы также подсчитали, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиационного топлива. Это уже происходит в некоторых регионах Азии", - подчеркнул он.

Уолш добавил, что оценка Международного энергетического агентства о возможной нехватке топлива уже через шесть недель является "тревожной".

Причиной потенциального дефицита называют ситуацию на Ближнем Востоке, в частности ограничение судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок энергоносителей.

В то же время, как отметил источник Euractiv, в Брюсселе уже обсуждают возможность координации между странами ЕС для перераспределения авиационного топлива, чтобы избежать его дефицита в отдельных регионах.

По его словам, некоторые страны имеют большие запасы авиационного топлива, чем другие, но все страны ЕС согласны, что ни одна из них не должна сталкиваться с дефицитом.