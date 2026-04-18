Война в Иране может ударили по авиакомпаниям Европы уже в мае

15:24 18.04.2026 Сб
2 мин
Что ждет авиакомпании Европы из-за блокады Ормузского пролива?
aimg Мария Науменко
Фото: дефицит топлива может повлиять на авиарейсы в Европе (Getty Images)

Дефицит авиационного топлива, вызванный конфликтом вокруг Ирана, может уже через несколько недель привести к отмене части рейсов в Европе.

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Волш призвал правительства заранее подготовиться к возможному нормированию топлива.

"Мы также подсчитали, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиационного топлива. Это уже происходит в некоторых регионах Азии", - подчеркнул он.

Уолш добавил, что оценка Международного энергетического агентства о возможной нехватке топлива уже через шесть недель является "тревожной".

Причиной потенциального дефицита называют ситуацию на Ближнем Востоке, в частности ограничение судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок энергоносителей.

В то же время, как отметил источник Euractiv, в Брюсселе уже обсуждают возможность координации между странами ЕС для перераспределения авиационного топлива, чтобы избежать его дефицита в отдельных регионах.

По его словам, некоторые страны имеют большие запасы авиационного топлива, чем другие, но все страны ЕС согласны, что ни одна из них не должна сталкиваться с дефицитом.

Ранее РБК-Украина писало, что европейская авиация оказалась под давлением из-за риска дефицита реактивного топлива на фоне войны на Ближнем Востоке. Перебои с поставками и нестабильность в регионе уже нарушили логистику, а запасы, по оценкам экспертов, могут иссякнуть за несколько недель.

Проблемы уже ощутимы для авиакомпаний: растут расходы, поставщики не гарантируют объемы, а уровень запасов снижается. В таких условиях даже короткие сбои могут привести к отмене рейсов.

Больше по теме:
ИранБлижний востокАвиасообщениеТопливо