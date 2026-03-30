Війна в Ірані майже залишила країни Перської затоки без ракет до Patriot, - Bloomberg

Країни Перської затоки за час операції США та Ізраїлю в Ірані майже вичерпали запаси ракет для систем зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Йдеться як мінімум про 2400 використаних ракет типів PAC-3 і GEM-T із приблизно 2800, які перебували в них на озброєнні до початку війни.
Агентство констатує, що значна частина арсеналу була використана за короткий період, що підкреслює інтенсивність ракетних атак і навантаження на системи ППО.
Згідно з офіційними даними країн Перської затоки, з початку війни Іран випустив по них майже 1200 балістичних ракет і 4000 дронів-камікадзе "Шахед".
"Без активної підтримки США у більшості країн не залишилося б нічого, чим можна було б захиститися від іранських ракет", - зазначила Келлі Грієко, старший науковий співробітник Центру Стімсона.
Через вичерпання запасів дорогих ракет країни регіону активніше використовують альтернативні рішення. Зокрема, це дешевші боєприпаси типу JDAM.
Ситуацію ускладнює й обмежений темп виробництва перехоплювачів - Lockheed Martin, виробник ракет PAC-3, випускає близько 650 одиниць на рік.
Нагадаємо, за чотири тижні з початку війни проти Ірану США вже випустили понад 850 "Томагавків". Деякі чиновники Пентагону стривожені швидкістю, з якою "зникають" запаси високоточної зброї.
Крім того, держсекретар США Марко Рубіо розкритикував ракетну програму Ірану, зокрема іранські ракети малої дальності, а також використання Тегераном цих снарядів проти своїх сусідів у Перській затоці протягом останнього місяця.
Він також підкреслив, що Іран повинен припинити виробництво "безпілотників і ракет, які ми бачили останнім часом".