Война в Иране почти оставила страны Персидского залива без ракет к Patriot, - Bloomberg

21:58 30.03.2026 Пн
2 мин
Стремительное сокращение запасов заставило страны региона использовать альтернативные решения
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)

Страны Персидского залива за время операции США и Израиля в Иране почти исчерпали запасы ракет для систем зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Речь идет как минимум о 2400 использованных ракет типов PAC-3 и GEM-T из примерно 2800, которые находились у них на вооружении до начала войны.

Агентство констатирует, что значительная часть арсенала была использована за короткий период, что подчеркивает интенсивность ракетных атак и нагрузку на системы ПВО.

Согласно официальным данным стран Персидского залива, с начала войны Иран выпустил по ним почти 1200 баллистических ракет и 4000 дронов-камикадзе "Шахед".

"Без активной поддержки США у большинства стран не осталось бы ничего, чем можно было бы защититься от иранских ракет", - отметила Келли Гриеко, старший научный сотрудник Центра Стимсона.

Альтернативные решения на фоне "таяния" запасов ракет

Из-за исчерпания запасов дорогих ракет страны региона активнее используют альтернативные решения. В частности, это более дешевые боеприпасы типа JDAM.

Ситуацию осложняет и ограниченный темп производства перехватчиков - Lockheed Martin, производитель ракет PAC-3, выпускает около 650 единиц в год.

Напомним, за четыре недели с начала войны против Ирана США уже выпустили более 850 "Томагавков". Некоторые чиновники Пентагона встревожены скоростью, с которой "исчезают" запасы высокоточного оружия.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал ракетную программу Ирана, в частности иранские ракеты малой дальности, а также использование Тегераном этих снарядов против своих соседей в Персидском заливе в течение последнего месяца.

Он также подчеркнул, что Иран должен прекратить производство "беспилотников и ракет, которые мы видели в последнее время".

