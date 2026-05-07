Росія вливає мільярди в ремонт НПЗ і втрачає доходи через удари України, - ISW

Конфлікт в Ірані підняв світові ціни на нафту, і Росія формально отримала вдвічі більше грошей від продажу сировини. Але реальна вигода виявилася мінімальною.
У квітні 2026 року Росія зібрала від податків на видобуток нафти майже 917 мільярдів рублів (приблизно 12 мільярдів доларів). Для порівняння, у березні було лише 443 мільярди рублів (близько 6 мільярдів доларів). Тобто формально - вдвічі більше.
Але одночасно держава виділила нафтовим компаніям субсидії на майже 350 мільярдів рублів (близько 4,68 мільярда доларів). Ці гроші виділені для того, щоб бензин у Росії не дорожчав і щоб ремонтувати пошкоджені нафтопереробні заводи.
В результаті реальні доходи від нафти та газу у квітні склали близько 856 мільярдів рублів (11,4 мільярда доларів) - при прогнозі в 835 мільярдів (11,2 мільярда доларів). Перевищення планових показників - мізерне.
Ключові нафтові порти Росії - Усть-Луга та Приморськ у Ленінградській області - зараз працюють не на повну потужність. Через це Москва не може повноцінно нарощувати експорт, навіть коли ціни на ринку ростуть.
Анонімне джерело в Міністерстві фінансів Росії повідомило "Vlast / Faridaily", що в травні 2026 року доходи від нафти та газу мають зрости. Міністр фінансів Антон Силуанов раніше заявив про очікувані додаткові 200 мільярдів рублів (близько 2,7 мільярда доларів) - і ці слова стосувалися саме травневих прогнозів.
Україна продовжує бити по нафтовій інфраструктурі в глибокому тилу Росії. Удари по портах і переробних потужностях обмежують можливості Кремля заробляти більше навіть тоді, коли ціни на нафту ростуть.
Поки обмеження мають лише частковий ефект, атаки безпосередньо скорочують обсяги переробки та експорту сировини.
Зростання цін на нафту через іранський фактор теоретично мало наповнювати російську казну - проте субсидії та пошкоджена інфраструктура нівелюють цей ефект.