Заробила на кризі союзника: як війна в Ірані допомогла РФ вперше за рік "підлатати" бюджет

Зростання нафтових доходів на тлі конфлікту на Близькому Сході дало Кремлю можливість частково відновити резерви, які активно витрачалися на фінансування війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Так, на тлі різкого зростання світових цін на нафту Росія вперше з червня минулого року відновила закупівлю іноземної валюти та золота для Фонду національного добробуту.

У травні Міністерство фінансів РФ планує придбати валюту та золото на 110 млрд рублів, що еквівалентно приблизно 1,5 млрд доларів. У цю суму також включили відкладені операції за березень і квітень.

Згідно з фіскальним правилом Росії, якщо ціна російської нафти перевищує 59 доларів за барель, надлишкові доходи спрямовуються до Фонду національного добробуту. Якщо ж ціни падають нижче цього рівня, резерви використовують для покриття дефіциту бюджету.

У перші два місяці 2026 року Москва вже витратила близько 419 млрд рублів із фонду через зниження нафтових доходів.

За даними Мінфіну РФ, станом на 1 травня доступні активи Фонду національного добробуту становили 3,6 трлн рублів. Це на 14% менше, ніж у січні, та майже на 60% нижче довоєнного рівня.

Раніше російська влада розглядала можливість зниження порогової ціни на нафту, щоб уповільнити скорочення резервів. Однак після різкого зростання цін на нафту цей план відклали щонайменше до осені.

"За нашим базовим сценарієм, ми очікуємо, що Національний фонд добробуту зросте приблизно на 12 млрд доларів до кінця року, що з лишком компенсує падіння в 1 кварталі", - заявила Катерина Власова, економіст з питань Центральної та Східної Європи та Росії.

Водночас у Кремлі побоюються, що нинішня ситуація може бути тимчасовою. Міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що для Москви ключовим завданням залишається фінансова стабільність та зменшення залежності бюджету від нафтових цін.

Додатковим ризиком для Росії вважають можливий вихід Об’єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК, що може вплинути на світовий ринок нафти та змінити баланс поставок.