Россия вливает миллиарды в ремонт НПЗ и теряет доходы из-за ударов Украины, - ISW

Цифры на бумаге - одно, а в бюджете - другое

В апреле 2026 года Россия собрала от налогов на добычу нефти почти 917 миллиардов рублей (примерно 12 миллиардов долларов). Для сравнения, в марте было всего 443 миллиарда рублей (около 6 миллиардов долларов). То есть формально - вдвое больше.

Но одновременно государство выделило нефтяным компаниям субсидии на почти 350 миллиардов рублей (около 4,68 миллиарда долларов). Эти деньги выделены для того, чтобы бензин в России не дорожал и чтобы ремонтировать поврежденные нефтеперерабатывающие заводы.

В результате реальные доходы от нефти и газа в апреле составили около 856 миллиардов рублей (11,4 миллиарда долларов) - при прогнозе в 835 миллиардов (11,2 миллиарда долларов). Превышение плановых показателей - мизерное.

Удары по заводам сокращают экспорт

Ключевые нефтяные порты России - Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области - сейчас работают не на полную мощность. Из-за этого Москва не может полноценно наращивать экспорт, даже когда цены на рынке растут.

Анонимный источник в Министерстве финансов России сообщил "Vlast/Faridaily", что в мае 2026 года доходы от нефти и газа должны вырасти. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил об ожидаемых дополнительных 200 миллиардов рублей (около 2,7 миллиарда долларов) - и эти слова касались именно майских прогнозов.

Украина продолжает бить по нефтяной инфраструктуре в глубоком тылу России. Удары по портам и перерабатывающим мощностям ограничивают возможности Кремля зарабатывать больше даже тогда, когда цены на нефть растут.