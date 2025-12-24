Виїзд може ускладнитися: тисячі людей відмовляються від евакуації з прикордоння Сумщині

За його словами, рішення про евакуацію з прикордонних громад важливо ухвалювати вчасно, адже йдеться про збереження життя.

Григоров нагадав, що евакуація з прикордонних громад Сумської області триває з 2023 року як системний і превентивний захід для збереження життя цивільного населення

"Із 5-кілометрової прикордонної зони Сумщини евакуації підлягало понад 16 тисяч мешканців. Більшість із них ухвалили рішення виїхати. Водночас на цих територіях ще залишаються близько 4 тисяч людей, які відмовляються від евакуації", - зазначив очільник області.

За його даними, найбільша частка мешканців, які досі не наважилися виїхати з найближчих до кордону територій, залишається у громадах Шосткинського району.

Григоров також повідомив, що з головами прикордонних громад Сумського та Шосткинського районів вони обговорили порядок дій у населених пунктах, де люди відкладають рішення про евакуацію, попри збереження безпекових загроз.

Основний акцент зробили на чітких алгоритмах дій та готовності служб працювати в умовах зміни ситуації.

Як додав голова ОВА, оцінку безпекової ситуації в прикордонних громадах здійснюють військові.

Відповідні рекомендації щодо евакуації через органи місцевого самоврядування доводяться до мешканців, і їх важливо враховувати під час ухвалення рішення про виїзд.