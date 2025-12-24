Виїзд може ускладнитися: тисячі людей відмовляються від евакуації з прикордоння Сумщині

На прикордонних територіях Сумської області безпекова ситуація залишається динамічною, через що можливість безпечного виїзду може ускладнюватися. Водночас близько 4 тисяч мешканців цих районів відмовляються від евакуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.
За його словами, рішення про евакуацію з прикордонних громад важливо ухвалювати вчасно, адже йдеться про збереження життя.
Григоров нагадав, що евакуація з прикордонних громад Сумської області триває з 2023 року як системний і превентивний захід для збереження життя цивільного населення
"Із 5-кілометрової прикордонної зони Сумщини евакуації підлягало понад 16 тисяч мешканців. Більшість із них ухвалили рішення виїхати. Водночас на цих територіях ще залишаються близько 4 тисяч людей, які відмовляються від евакуації", - зазначив очільник області.
За його даними, найбільша частка мешканців, які досі не наважилися виїхати з найближчих до кордону територій, залишається у громадах Шосткинського району.
Григоров також повідомив, що з головами прикордонних громад Сумського та Шосткинського районів вони обговорили порядок дій у населених пунктах, де люди відкладають рішення про евакуацію, попри збереження безпекових загроз.
Основний акцент зробили на чітких алгоритмах дій та готовності служб працювати в умовах зміни ситуації.
Як додав голова ОВА, оцінку безпекової ситуації в прикордонних громадах здійснюють військові.
Відповідні рекомендації щодо евакуації через органи місцевого самоврядування доводяться до мешканців, і їх важливо враховувати під час ухвалення рішення про виїзд.
Нагадаємо, у ніч проти 18 грудня російські окупаційні війська зайшли до села Грабовське Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону з РФ, та вивезли звідти близько 50 місцевих жителів на територію Росії.
За словами представника Сил оборони, більшість населення села було евакуйовано заздалегідь, а залишилися переважно люди похилого віку, які письмово відмовилися від виїзду.
Російські військові спершу зібрали цих людей у приміщенні місцевої церкви, після чого протягом кількох годин вивезли їх до РФ.
Водночас підтверджених даних про те, що вивезення здійснювалося під загрозою застосування зброї, наразі немає.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.
Йдеться про порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусову депортацію цивільного населення.
А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про вимогу негайно повернути близько 50 цивільних мешканців.
Він також закликав міжнародні організації та держави-партнери докласти зусиль для повернення незаконно депортованих українців.