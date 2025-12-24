Выезд может усложниться: тысячи людей отказываются от эвакуации из приграничья Сумской области

По его словам, решение об эвакуации из приграничных громад важно принимать вовремя, ведь речь идет о сохранении жизни.

Григоров напомнил, что эвакуация из приграничных громад Сумской области продолжается с 2023 года как системная и превентивная мера для сохранения жизни гражданского населения

"С 5-километровой пограничной зоны Сумщины эвакуации подлежало более 16 тысяч жителей. Большинство из них приняли решение выехать. Вместе с тем на этих территориях еще остаются около 4 тысяч человек, которые отказываются от эвакуации", - отметил глава области.

По его данным, наибольшая доля жителей, которые до сих пор не решились выехать из ближайших к границе территорий, остается в громадах Шосткинского района.

Григоров также сообщил, что с главами приграничных громад Сумского и Шосткинского районов они обсудили порядок действий в населенных пунктах, где люди откладывают решение об эвакуации, несмотря на сохранение угроз безопасности.

Основной акцент сделали на четких алгоритмах действий и готовности служб работать в условиях изменения ситуации.

Как добавил председатель ОВА, оценку ситуации безопасности в приграничных общинах осуществляют военные.

Соответствующие рекомендации по эвакуации через органы местного самоуправления доводятся до жителей, и их важно учитывать при принятии решения о выезде.