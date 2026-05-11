Виїзд за кордон по-новому: для кого спростили правила і що змінилося

Набула чинності урядова постанова, яка знімає обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-держслужбовців, але не для всіх.

Як інформує РБК-Україна , про це повідомили у ДПСУ .

Якщо кадровий склад змінюється - оновлену інформацію треба подати не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

Органи держвлади, місцевого самоврядування та керівники підприємств зобов'язані протягом трьох днів передати до Адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки посадовиць, на яких поширюються обмеження.

Більшість жінок, які працюють у держорганах, органах місцевого самоврядування, держпідприємствах та інших визначених структурах, відтепер перетинають кордон без додаткових обмежень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін ухвалив це рішення 6 травня - прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що зміни спрямовані на зняття зайвих обмежень для рядових держслужбовиць, при цьому безперервна робота держави залишається під захистом.

