Выезд за границу по-новому: для кого упростили правила и что изменилось

Вступило в силу правительственное постановление, которое снимает ограничения на выезд за границу для большинства женщин-госслужащих, но не для всех.

Как информирует РБК-Украина , об этом сообщили в ГПСУ .

Если кадровый состав меняется - обновленную информацию надо подать не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Органы госвласти, местного самоуправления и руководители предприятий обязаны в течение трех дней передать в Администрацию Государственной пограничной службы обновленные списки должностных лиц, на которых распространяются ограничения.

Большинство женщин, которые работают в госорганах, органах местного самоуправления, госпредприятиях и других определенных структурах, отныне пересекают границу без дополнительных ограничений.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин принял это решение 6 мая - премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что изменения направлены на снятие лишних ограничений для рядовых госслужащих, при этом непрерывная работа государства остается под защитой.

Также мы писали, что Украина пытается получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению. Это необходимо для качественной подготовки общин к возвращению украинцев, которые бежали от войны.