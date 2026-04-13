Виїзд за кордон із тваринами: чому готуватися треба за 4 місяці та що обов'язково зробити

Головне: Терміни підготовки : Починати процедури необхідно щонайменше за 4 місяці до поїздки через тривалість лабораторних досліджень.

Порядок дій: Спершу проводиться чипування, і лише після нього - вакцинація проти сказу.

Аналіз на антитіла: Тест на титр антирабічних антитіл здається не раніше ніж через 30 днів після щеплення та не пізніше ніж за 3 місяці до виїзду.

Останній етап: За 72-120 годин до перетину кордону тварина має пройти протипаразитарну обробку та отримати ветеринарне свідоцтво.

Митний контроль: Міжнародний сертифікат оформлюється безпосередньо у пунктах прикордонного інспекційного контролю.

З чого почати підготовку

Передусім потрібно ознайомитися з вимогами країни призначення та транзитних держав. Відповідна інформація доступна на офіційному сайті служби у розділі "Вимоги до некомерційного переміщення".

Оскільки більшість маршрутів проходять через країни ЄС, підготовку до поїздки необхідно починати щонайменше за 4 місяці.

Перші кроки: чипування і вакцинація

Одним із ключових етапів є візит до ветеринарного лікаря. Там потрібно:

провести ідентифікацію тварини (чипування) , що є обов’язковою вимогою ЄС;

, що є обов’язковою вимогою ЄС; зробити щеплення проти сказу (з 12 тижнів);

(з 12 тижнів); отримати ветеринарний паспорт.

Важливо, що чипування має бути виконане до вакцинації, а всі дані - внесені до ветеринарного паспорта, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини.

Обов’язковий аналіз крові

Наступний етап - дослідження крові на титр антирабічних антитіл. Його проводять:

не раніше ніж через 30 днів після вакцинації;

і не пізніше ніж за 3 місяці до поїздки.

Забір крові можливий як у державній ветеринарній лікарні, так і в акредитованих лабораторіях.

В Україні такі дослідження здійснюють:

Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;

ТОВ "НеоВетлаб Україна".

Що зробити перед виїздом

Безпосередньо перед поїздкою необхідно ще раз відвідати ветеринарного лікаря:

провести протипаразитарну обробку (якщо це передбачено вимогами країни);

отримати ветеринарне свідоцтво.

Ці процедури виконуються за 5 діб або за 72 години до виїзду - залежно від вимог конкретної держави.

Останній крок - міжнародний сертифікат

Фінальним етапом є отримання міжнародного ветеринарного сертифіката. Його оформлюють у пунктах прикордонного інспекційного контролю:

перед поїздкою - для залізничного транспорту;

заздалегідь із уточненням графіка - для автомобільних подорожей.

Чіткий таймлайн підготовки

У службі наголошують на необхідності дотримання строків:

за 4 місяці - перевірити вимоги та зробити чипування і вакцинацію, отримати ветеринарний паспорт;

за 3 місяці - здати аналіз крові;

за кілька днів - провести обробку і отримати ветеринарне свідоцтво;

за 5 діб - оформити міжнародний сертифікат.

У Держпродспоживслужбі підкреслюють, що дотримання всіх вимог є обов’язковою умовою для безпечного та законного перетину кордону з домашнім улюбленцем.