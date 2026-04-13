Виїзд за кордон із тваринами: чому готуватися треба за 4 місяці та що обов'язково зробити

06:40 13.04.2026 Пн
3 хв
Які вимоги діють для домашніх улюбленців при перетині кордону з ЄС?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Подорожі із домашніми тваринами (Getty Images)

Поїздки за кордон із домашніми улюбленцями - дуже серйозна і відповідальна справа. Підготовка до них потребує часу та чіткого дотримання процедур.

РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу розповідає, що обов’язково потрібно зробити перед поїздкою власникам домашніх тварин.

Читайте також: Без цього документа не випустять за кордон: як отримати ветпаспорт на улюбленця

Головне:

  • Терміни підготовки: Починати процедури необхідно щонайменше за 4 місяці до поїздки через тривалість лабораторних досліджень.
  • Порядок дій: Спершу проводиться чипування, і лише після нього - вакцинація проти сказу.
  • Аналіз на антитіла: Тест на титр антирабічних антитіл здається не раніше ніж через 30 днів після щеплення та не пізніше ніж за 3 місяці до виїзду.
  • Останній етап: За 72-120 годин до перетину кордону тварина має пройти протипаразитарну обробку та отримати ветеринарне свідоцтво.
  • Митний контроль: Міжнародний сертифікат оформлюється безпосередньо у пунктах прикордонного інспекційного контролю.

З чого почати підготовку

Передусім потрібно ознайомитися з вимогами країни призначення та транзитних держав. Відповідна інформація доступна на офіційному сайті служби у розділі "Вимоги до некомерційного переміщення".

Оскільки більшість маршрутів проходять через країни ЄС, підготовку до поїздки необхідно починати щонайменше за 4 місяці.

Перші кроки: чипування і вакцинація

Одним із ключових етапів є візит до ветеринарного лікаря. Там потрібно:

  • провести ідентифікацію тварини (чипування), що є обов’язковою вимогою ЄС;
  • зробити щеплення проти сказу (з 12 тижнів);
  • отримати ветеринарний паспорт.

Важливо, що чипування має бути виконане до вакцинації, а всі дані - внесені до ветеринарного паспорта, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини.

Обов’язковий аналіз крові

Наступний етап - дослідження крові на титр антирабічних антитіл. Його проводять:

  • не раніше ніж через 30 днів після вакцинації;
  • і не пізніше ніж за 3 місяці до поїздки.

Забір крові можливий як у державній ветеринарній лікарні, так і в акредитованих лабораторіях.

В Україні такі дослідження здійснюють:

  • Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
  • ТОВ "НеоВетлаб Україна".

Що зробити перед виїздом

Безпосередньо перед поїздкою необхідно ще раз відвідати ветеринарного лікаря:

  • провести протипаразитарну обробку (якщо це передбачено вимогами країни);
  • отримати ветеринарне свідоцтво.

Ці процедури виконуються за 5 діб або за 72 години до виїзду - залежно від вимог конкретної держави.

Останній крок - міжнародний сертифікат

Фінальним етапом є отримання міжнародного ветеринарного сертифіката. Його оформлюють у пунктах прикордонного інспекційного контролю:

  • перед поїздкою - для залізничного транспорту;
  • заздалегідь із уточненням графіка - для автомобільних подорожей.

Чіткий таймлайн підготовки

У службі наголошують на необхідності дотримання строків:

  • за 4 місяці - перевірити вимоги та зробити чипування і вакцинацію, отримати ветеринарний паспорт;
  • за 3 місяці - здати аналіз крові;
  • за кілька днів - провести обробку і отримати ветеринарне свідоцтво;
  • за 5 діб - оформити міжнародний сертифікат.

У Держпродспоживслужбі підкреслюють, що дотримання всіх вимог є обов’язковою умовою для безпечного та законного перетину кордону з домашнім улюбленцем.

Раніше РБК-Україна розповідало про нові обов’язкові правила для роботи з сільськогосподарськими тваринами в Україні. Так, з 2026 року працівники, які доглядають, перевозять або забивають тварин, мають отримати спеціальний сертифікат, що підтверджує їхні знання та навички, аби забезпечити гуманне поводження з тваринами.

Також ми писали про правила перебування домашніх тварин у громадських місцях у Києві. У столиці заборонено заходити з тваринами (крім собак-поводирів) у кафе, магазини, аптеки та навчальні заклади, а за порушення передбачена адміністративна відповідальність.

Більше по темі:
ДержпродспоживслужбаДомашні твариниТварини