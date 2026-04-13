Выезд за границу с животными: почему готовиться надо за 4 месяца и что обязательно сделать

Главное: Сроки подготовки : Начинать процедуры необходимо минимум за 4 месяца до поездки из-за длительности лабораторных исследований.

: Начинать процедуры необходимо минимум за 4 месяца до поездки из-за длительности лабораторных исследований. Порядок действий: Сначала проводится чипирование, и только после него - вакцинация против бешенства.

Сначала проводится чипирование, и только после него - вакцинация против бешенства. Анализ на антитела: Тест на титр антирабических антител сдается не ранее чем через 30 дней после прививки и не позднее чем за 3 месяца до выезда.

Тест на титр антирабических антител сдается не ранее чем через 30 дней после прививки и не позднее чем за 3 месяца до выезда. Последний этап: За 72-120 часов до пересечения границы животное должно пройти противопаразитарную обработку и получить ветеринарное свидетельство.

За 72-120 часов до пересечения границы животное должно пройти противопаразитарную обработку и получить ветеринарное свидетельство. Таможенный контроль: Международный сертификат оформляется непосредственно в пунктах пограничного инспекционного контроля.

С чего начать подготовку

Прежде всего нужно ознакомиться с требованиями страны назначения и транзитных государств. Соответствующая информация доступна на официальном сайте службы в разделе "Требования к некоммерческому перемещению".

Поскольку большинство маршрутов проходят через страны ЕС, подготовку к поездке необходимо начинать минимум за 4 месяца.

Первые шаги: чипирование и вакцинация

Одним из ключевых этапов является визит к ветеринарному врачу. Там нужно:

провести идентификацию животного (чипирование) , что является обязательным требованием ЕС;

, что является обязательным требованием ЕС; сделать прививку против бешенства (с 12 недель);

(с 12 недель); получить ветеринарный паспорт.

Важно, что чипирование должно быть выполнено до вакцинации, а все данные - внесены в ветеринарный паспорт, который выдается в государственной больнице ветеринарной медицины.

Обязательный анализ крови

Следующий этап - исследование крови на титр антирабических антител. Его проводят:

не ранее чем через 30 дней после вакцинации;

и не позднее чем за 3 месяца до поездки.

Забор крови возможен как в государственной ветеринарной больнице, так и в аккредитованных лабораториях.

В Украине такие исследования осуществляют:

Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы;

ООО "НеоВетлаб Украина".

Что сделать перед выездом

Непосредственно перед поездкой необходимо еще раз посетить ветеринарного врача:

провести противопаразитарную обработку (если это предусмотрено требованиями страны);

получить ветеринарное свидетельство.

Эти процедуры выполняются за 5 суток или за 72 часа до выезда - в зависимости от требований конкретного государства.

Последний шаг - международный сертификат

Финальным этапом является получение международного ветеринарного сертификата. Его оформляют в пунктах пограничного инспекционного контроля:

перед поездкой - для железнодорожного транспорта;

заранее с уточнением графика - для автомобильных путешествий.

Четкий таймлайн подготовки

В службе подчеркивают необходимость соблюдения сроков:

за 4 месяца - проверить требования и сделать чипирование и вакцинацию, получить ветеринарный паспорт;

проверить требования и сделать чипирование и вакцинацию, получить ветеринарный паспорт; за 3 месяца - сдать анализ крови;

сдать анализ крови; за несколько дней - провести обработку и получить ветеринарное свидетельство;

- провести обработку и получить ветеринарное свидетельство; за 5 суток - оформить международный сертификат.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что соблюдение всех требований является обязательным условием для безопасного и законного пересечения границы с домашним любимцем.