Виїзд за кордон із тваринами: чому готуватися треба за 4 місяці та що обов'язково зробити
Поїздки за кордон із домашніми улюбленцями - дуже серйозна і відповідальна справа. Підготовка до них потребує часу та чіткого дотримання процедур.
РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу розповідає, що обов’язково потрібно зробити перед поїздкою власникам домашніх тварин.
Головне:
- Терміни підготовки: Починати процедури необхідно щонайменше за 4 місяці до поїздки через тривалість лабораторних досліджень.
- Порядок дій: Спершу проводиться чипування, і лише після нього - вакцинація проти сказу.
- Аналіз на антитіла: Тест на титр антирабічних антитіл здається не раніше ніж через 30 днів після щеплення та не пізніше ніж за 3 місяці до виїзду.
- Останній етап: За 72-120 годин до перетину кордону тварина має пройти протипаразитарну обробку та отримати ветеринарне свідоцтво.
- Митний контроль: Міжнародний сертифікат оформлюється безпосередньо у пунктах прикордонного інспекційного контролю.
З чого почати підготовку
Передусім потрібно ознайомитися з вимогами країни призначення та транзитних держав. Відповідна інформація доступна на офіційному сайті служби у розділі "Вимоги до некомерційного переміщення".
Оскільки більшість маршрутів проходять через країни ЄС, підготовку до поїздки необхідно починати щонайменше за 4 місяці.
Перші кроки: чипування і вакцинація
Одним із ключових етапів є візит до ветеринарного лікаря. Там потрібно:
- провести ідентифікацію тварини (чипування), що є обов’язковою вимогою ЄС;
- зробити щеплення проти сказу (з 12 тижнів);
- отримати ветеринарний паспорт.
Важливо, що чипування має бути виконане до вакцинації, а всі дані - внесені до ветеринарного паспорта, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини.
Обов’язковий аналіз крові
Наступний етап - дослідження крові на титр антирабічних антитіл. Його проводять:
- не раніше ніж через 30 днів після вакцинації;
- і не пізніше ніж за 3 місяці до поїздки.
Забір крові можливий як у державній ветеринарній лікарні, так і в акредитованих лабораторіях.
В Україні такі дослідження здійснюють:
- Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
- ТОВ "НеоВетлаб Україна".
Що зробити перед виїздом
Безпосередньо перед поїздкою необхідно ще раз відвідати ветеринарного лікаря:
- провести протипаразитарну обробку (якщо це передбачено вимогами країни);
- отримати ветеринарне свідоцтво.
Ці процедури виконуються за 5 діб або за 72 години до виїзду - залежно від вимог конкретної держави.
Останній крок - міжнародний сертифікат
Фінальним етапом є отримання міжнародного ветеринарного сертифіката. Його оформлюють у пунктах прикордонного інспекційного контролю:
- перед поїздкою - для залізничного транспорту;
- заздалегідь із уточненням графіка - для автомобільних подорожей.
Чіткий таймлайн підготовки
У службі наголошують на необхідності дотримання строків:
- за 4 місяці - перевірити вимоги та зробити чипування і вакцинацію, отримати ветеринарний паспорт;
- за 3 місяці - здати аналіз крові;
- за кілька днів - провести обробку і отримати ветеринарне свідоцтво;
- за 5 діб - оформити міжнародний сертифікат.
У Держпродспоживслужбі підкреслюють, що дотримання всіх вимог є обов’язковою умовою для безпечного та законного перетину кордону з домашнім улюбленцем.
