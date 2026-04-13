Выезд за границу с животными: почему готовиться надо за 4 месяца и что обязательно сделать

06:40 13.04.2026 Пн
3 мин
Какие требования действуют для домашних любимцев при пересечении границы с ЕС?
aimg Татьяна Веремеева
Выезд за границу с животными: почему готовиться надо за 4 месяца и что обязательно сделать Фото: Путешествия с домашними животными (Getty Images)

Поездки за границу с домашними любимцами - очень серьезное и ответственное дело. Подготовка к ним требует времени и четкого соблюдения процедур.

РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу рассказывает, что обязательно нужно сделать перед поездкой владельцам домашних животных.

Читайте также: Без этого документа не выпустят за границу: как получить ветпаспорт на любимца

Главное:

  • Сроки подготовки: Начинать процедуры необходимо минимум за 4 месяца до поездки из-за длительности лабораторных исследований.
  • Порядок действий: Сначала проводится чипирование, и только после него - вакцинация против бешенства.
  • Анализ на антитела: Тест на титр антирабических антител сдается не ранее чем через 30 дней после прививки и не позднее чем за 3 месяца до выезда.
  • Последний этап: За 72-120 часов до пересечения границы животное должно пройти противопаразитарную обработку и получить ветеринарное свидетельство.
  • Таможенный контроль: Международный сертификат оформляется непосредственно в пунктах пограничного инспекционного контроля.

С чего начать подготовку

Прежде всего нужно ознакомиться с требованиями страны назначения и транзитных государств. Соответствующая информация доступна на официальном сайте службы в разделе "Требования к некоммерческому перемещению".

Поскольку большинство маршрутов проходят через страны ЕС, подготовку к поездке необходимо начинать минимум за 4 месяца.

Первые шаги: чипирование и вакцинация

Одним из ключевых этапов является визит к ветеринарному врачу. Там нужно:

  • провести идентификацию животного (чипирование), что является обязательным требованием ЕС;
  • сделать прививку против бешенства (с 12 недель);
  • получить ветеринарный паспорт.

Важно, что чипирование должно быть выполнено до вакцинации, а все данные - внесены в ветеринарный паспорт, который выдается в государственной больнице ветеринарной медицины.

Обязательный анализ крови

Следующий этап - исследование крови на титр антирабических антител. Его проводят:

  • не ранее чем через 30 дней после вакцинации;
  • и не позднее чем за 3 месяца до поездки.

Забор крови возможен как в государственной ветеринарной больнице, так и в аккредитованных лабораториях.

В Украине такие исследования осуществляют:

  • Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы;
  • ООО "НеоВетлаб Украина".

Что сделать перед выездом

Непосредственно перед поездкой необходимо еще раз посетить ветеринарного врача:

  • провести противопаразитарную обработку (если это предусмотрено требованиями страны);
  • получить ветеринарное свидетельство.

Эти процедуры выполняются за 5 суток или за 72 часа до выезда - в зависимости от требований конкретного государства.

Последний шаг - международный сертификат

Финальным этапом является получение международного ветеринарного сертификата. Его оформляют в пунктах пограничного инспекционного контроля:

  • перед поездкой - для железнодорожного транспорта;
  • заранее с уточнением графика - для автомобильных путешествий.

Четкий таймлайн подготовки

В службе подчеркивают необходимость соблюдения сроков:

  • за 4 месяца - проверить требования и сделать чипирование и вакцинацию, получить ветеринарный паспорт;
  • за 3 месяца - сдать анализ крови;
  • за несколько дней - провести обработку и получить ветеринарное свидетельство;
  • за 5 суток - оформить международный сертификат.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что соблюдение всех требований является обязательным условием для безопасного и законного пересечения границы с домашним любимцем.

Ранее РБК-Украина рассказывало о новых обязательных правилах для работы с сельскохозяйственными животными в Украине. Так, с 2026 года работники, которые ухаживают, перевозят или забивают животных, должны получить специальный сертификат, подтверждающий их знания и навыки, чтобы обеспечить гуманное обращение с животными.

Также мы писали о правилах пребывания домашних животных в общественных местах в Киеве. В столице запрещено заходить с животными (кроме собак-поводырей) в кафе, магазины, аптеки и учебные заведения, а за нарушение предусмотрена административная ответственность.

