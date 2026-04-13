Выезд за границу с животными: почему готовиться надо за 4 месяца и что обязательно сделать
Поездки за границу с домашними любимцами - очень серьезное и ответственное дело. Подготовка к ним требует времени и четкого соблюдения процедур.
РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу рассказывает, что обязательно нужно сделать перед поездкой владельцам домашних животных.
Главное:
- Сроки подготовки: Начинать процедуры необходимо минимум за 4 месяца до поездки из-за длительности лабораторных исследований.
- Порядок действий: Сначала проводится чипирование, и только после него - вакцинация против бешенства.
- Анализ на антитела: Тест на титр антирабических антител сдается не ранее чем через 30 дней после прививки и не позднее чем за 3 месяца до выезда.
- Последний этап: За 72-120 часов до пересечения границы животное должно пройти противопаразитарную обработку и получить ветеринарное свидетельство.
- Таможенный контроль: Международный сертификат оформляется непосредственно в пунктах пограничного инспекционного контроля.
С чего начать подготовку
Прежде всего нужно ознакомиться с требованиями страны назначения и транзитных государств. Соответствующая информация доступна на официальном сайте службы в разделе "Требования к некоммерческому перемещению".
Поскольку большинство маршрутов проходят через страны ЕС, подготовку к поездке необходимо начинать минимум за 4 месяца.
Первые шаги: чипирование и вакцинация
Одним из ключевых этапов является визит к ветеринарному врачу. Там нужно:
- провести идентификацию животного (чипирование), что является обязательным требованием ЕС;
- сделать прививку против бешенства (с 12 недель);
- получить ветеринарный паспорт.
Важно, что чипирование должно быть выполнено до вакцинации, а все данные - внесены в ветеринарный паспорт, который выдается в государственной больнице ветеринарной медицины.
Обязательный анализ крови
Следующий этап - исследование крови на титр антирабических антител. Его проводят:
- не ранее чем через 30 дней после вакцинации;
- и не позднее чем за 3 месяца до поездки.
Забор крови возможен как в государственной ветеринарной больнице, так и в аккредитованных лабораториях.
В Украине такие исследования осуществляют:
- Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы;
- ООО "НеоВетлаб Украина".
Что сделать перед выездом
Непосредственно перед поездкой необходимо еще раз посетить ветеринарного врача:
- провести противопаразитарную обработку (если это предусмотрено требованиями страны);
- получить ветеринарное свидетельство.
Эти процедуры выполняются за 5 суток или за 72 часа до выезда - в зависимости от требований конкретного государства.
Последний шаг - международный сертификат
Финальным этапом является получение международного ветеринарного сертификата. Его оформляют в пунктах пограничного инспекционного контроля:
- перед поездкой - для железнодорожного транспорта;
- заранее с уточнением графика - для автомобильных путешествий.
Четкий таймлайн подготовки
В службе подчеркивают необходимость соблюдения сроков:
- за 4 месяца - проверить требования и сделать чипирование и вакцинацию, получить ветеринарный паспорт;
- за 3 месяца - сдать анализ крови;
- за несколько дней - провести обработку и получить ветеринарное свидетельство;
- за 5 суток - оформить международный сертификат.
В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что соблюдение всех требований является обязательным условием для безопасного и законного пересечения границы с домашним любимцем.
