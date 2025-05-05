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Виїзд дитини з України під час війни: в яких випадках без дозволу не обійтись

У деяких випадках для виїзду дитини за кордон потрібен відповідний дозвіл (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

У 2025 році порядок виїзду дитини за межі України залишається регульованим законодавством. Він враховує як стандартні норми, так і особливості, пов'язані з воєнним станом.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла старший юрист практики сімейного права ЮК "Приходько та партнери" Оксана Рябчук.

Подорож дитини до 16 років з одним із батьків

Якщо дитина віком до 16 років подорожує з одним із батьків (виїжджаючи за кордон), дозвіл іншого, як правило, не вимагається.

"Однак у мирний час така згода має бути нотаріально завіреною", - зауважила юрист.

За її словами, під час дії воєнного стану в Україні "працює" спрощений порядок: другий із батьків не зобов'язаний надавати письмовий дозвіл на тимчасовий виїзд дитини.

Виїзд за кордон з родичем або сторонньою особою

Оформлювати нотаріальну довіреність від одного з батьків потрібно обов'язково, якщо дитину під час виїзду за кордон супроводжує не батько чи мати, а:

  • родич (наприклад бабуся чи дідусь);
  • стороння особа.

Оздоровлення чи відпочинок у складі організованої групи

Якщо ж дитина подорожує у складі організованої групи на оздоровлення та відпочинок - потрібні:

  • згода батьків;
  • дозвіл служби у справах дітей.

Виїзд за межі Україні дітей-сиріт і дітей під опікою

Рябчук розповіла, що діти-сироти та діти під опікою можуть виїжджати за кордон у супроводі офіційних представників:

  • керівників закладів, у яких вони проживають;
  • прийомних батьків, опікунів чи піклувальників (за наявності документів про опікунство).

Від чого залежать умови виїзду дитини за кордон

В цілому, за словами експерта, умови виїзду дитини за кордон залежать від таких обставин:

  • супровід;
  • вік дитини;
  • наявність воєнного стану;
  • документальний супровід.

"Щоб уникнути затримок та непередбачених ситуацій під час виїзду, батькам рекомендується завчасно ознайомитися з актуальними вимогами прикордонної служби", - підсумувала юрист.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подорожувати до ЄС залізницею стане зручніше - що зміниться для українських пасажирів.

Читайте також, як можуть оштрафувати батьків за неналежні умови для дітей в Україні та в яких випадках дитину у батьків можуть забрати за кордоном.

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