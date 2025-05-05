Виїзд дитини з України під час війни: в яких випадках без дозволу не обійтись

У 2025 році порядок виїзду дитини за межі України залишається регульованим законодавством. Він враховує як стандартні норми, так і особливості, пов'язані з воєнним станом.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла старший юрист практики сімейного права ЮК "Приходько та партнери" Оксана Рябчук.
Якщо дитина віком до 16 років подорожує з одним із батьків (виїжджаючи за кордон), дозвіл іншого, як правило, не вимагається.
"Однак у мирний час така згода має бути нотаріально завіреною", - зауважила юрист.
За її словами, під час дії воєнного стану в Україні "працює" спрощений порядок: другий із батьків не зобов'язаний надавати письмовий дозвіл на тимчасовий виїзд дитини.
Оформлювати нотаріальну довіреність від одного з батьків потрібно обов'язково, якщо дитину під час виїзду за кордон супроводжує не батько чи мати, а:
Якщо ж дитина подорожує у складі організованої групи на оздоровлення та відпочинок - потрібні:
Рябчук розповіла, що діти-сироти та діти під опікою можуть виїжджати за кордон у супроводі офіційних представників:
В цілому, за словами експерта, умови виїзду дитини за кордон залежать від таких обставин:
"Щоб уникнути затримок та непередбачених ситуацій під час виїзду, батькам рекомендується завчасно ознайомитися з актуальними вимогами прикордонної служби", - підсумувала юрист.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подорожувати до ЄС залізницею стане зручніше - що зміниться для українських пасажирів.
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