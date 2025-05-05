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Выезд ребенка из Украины во время войны: в каких случаях без разрешения не обойтись

В некоторых случаях для выезда ребенка за границу требуется соответствующее разрешение (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

В 2025 году порядок выезда ребенка за пределы Украины остается регулируемым законодательством. Он учитывает как стандартные нормы, так и особенности, связанные с военным положением.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала старший юрист практики семейного права ЮК "Приходько та партнери" Оксана Рябчук.

Путешествие ребенка до 16 лет с одним из родителей

Если ребенок в возрасте до 16 лет путешествует с одним из родителей (выезжая за границу), разрешение другого, как правило, не требуется.

"Однако в мирное время такое согласие должно быть нотариально заверенным", - подчеркнула юрист.

По ее словам, во время действия военного положения в Украине "работает" упрощенный порядок: второй родитель не обязан предоставлять письменное разрешение на временный выезд ребенка.

Выезд за границу с родственником или посторонним человеком

Оформлять нотариальную доверенность от одного из родителей нужно обязательно, если ребенка во время выезда за границу сопровождает не отец или мать, а:

  • родственник (например бабушка или дедушка);
  • постороннее лицо.

Оздоровление или отдых в составе организованной группы

Если же ребенок путешествует в составе организованной группы на оздоровление и отдых - нужны:

  • согласие родителей;
  • разрешение службы по делам детей.

Выезд за пределы Украины детей-сирот и детей под опекой

Рябчук рассказала, что дети-сироты и дети под опекой могут выезжать за границу в сопровождении официальных представителей:

  • руководителей учреждений, в которых они проживают;
  • приемных родителей, опекунов или попечителей (при наличии документов об опекунстве).

От чего зависят условия выезда ребенка за границу

В целом, по словам эксперта, условия выезда ребенка за границу зависят от таких обстоятельств:

  • сопровождение;
  • возраст ребенка;
  • наличие военного положения;
  • документальное сопровождение.

"Чтобы избежать задержек и непредвиденных ситуаций во время выезда, родителям рекомендуется заблаговременно ознакомиться с актуальными требованиями пограничной службы", - подытожила юрист.

Напомним, ранее мы рассказывали, что путешествовать в ЕС по железной дороге станет удобнее - что изменится для украинских пассажиров.

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