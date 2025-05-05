Выезд ребенка из Украины во время войны: в каких случаях без разрешения не обойтись

В 2025 году порядок выезда ребенка за пределы Украины остается регулируемым законодательством. Он учитывает как стандартные нормы, так и особенности, связанные с военным положением.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала старший юрист практики семейного права ЮК "Приходько та партнери" Оксана Рябчук.
Если ребенок в возрасте до 16 лет путешествует с одним из родителей (выезжая за границу), разрешение другого, как правило, не требуется.
"Однако в мирное время такое согласие должно быть нотариально заверенным", - подчеркнула юрист.
По ее словам, во время действия военного положения в Украине "работает" упрощенный порядок: второй родитель не обязан предоставлять письменное разрешение на временный выезд ребенка.
Оформлять нотариальную доверенность от одного из родителей нужно обязательно, если ребенка во время выезда за границу сопровождает не отец или мать, а:
Если же ребенок путешествует в составе организованной группы на оздоровление и отдых - нужны:
Рябчук рассказала, что дети-сироты и дети под опекой могут выезжать за границу в сопровождении официальных представителей:
В целом, по словам эксперта, условия выезда ребенка за границу зависят от таких обстоятельств:
"Чтобы избежать задержек и непредвиденных ситуаций во время выезда, родителям рекомендуется заблаговременно ознакомиться с актуальными требованиями пограничной службы", - подытожила юрист.
Напомним, ранее мы рассказывали, что путешествовать в ЕС по железной дороге станет удобнее - что изменится для украинских пассажиров.
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