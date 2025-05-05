Виїзд дитини з України під час війни: в яких випадках без дозволу не обійтись

У 2025 році порядок виїзду дитини за межі України залишається регульованим законодавством. Він враховує як стандартні норми, так і особливості, пов'язані з воєнним станом.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла старший юрист практики сімейного права ЮК "Приходько та партнери" Оксана Рябчук .

Подорож дитини до 16 років з одним із батьків

Якщо дитина віком до 16 років подорожує з одним із батьків (виїжджаючи за кордон), дозвіл іншого, як правило, не вимагається.

"Однак у мирний час така згода має бути нотаріально завіреною", - зауважила юрист.

За її словами, під час дії воєнного стану в Україні "працює" спрощений порядок: другий із батьків не зобов'язаний надавати письмовий дозвіл на тимчасовий виїзд дитини.

Виїзд за кордон з родичем або сторонньою особою

Оформлювати нотаріальну довіреність від одного з батьків потрібно обов'язково, якщо дитину під час виїзду за кордон супроводжує не батько чи мати, а:

родич (наприклад бабуся чи дідусь);

стороння особа.

Оздоровлення чи відпочинок у складі організованої групи

Якщо ж дитина подорожує у складі організованої групи на оздоровлення та відпочинок - потрібні:

згода батьків;

дозвіл служби у справах дітей.

Виїзд за межі Україні дітей-сиріт і дітей під опікою

Рябчук розповіла, що діти-сироти та діти під опікою можуть виїжджати за кордон у супроводі офіційних представників:

керівників закладів, у яких вони проживають;

прийомних батьків, опікунів чи піклувальників (за наявності документів про опікунство).

Від чого залежать умови виїзду дитини за кордон

В цілому, за словами експерта, умови виїзду дитини за кордон залежать від таких обставин:

супровід;

вік дитини;

наявність воєнного стану;

документальний супровід.

"Щоб уникнути затримок та непередбачених ситуацій під час виїзду, батькам рекомендується завчасно ознайомитися з актуальними вимогами прикордонної служби", - підсумувала юрист.