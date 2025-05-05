Виїзд дитини з України під час війни: в яких випадках без дозволу не обійтись
У 2025 році порядок виїзду дитини за межі України залишається регульованим законодавством. Він враховує як стандартні норми, так і особливості, пов'язані з воєнним станом.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла старший юрист практики сімейного права ЮК "Приходько та партнери" Оксана Рябчук.
Подорож дитини до 16 років з одним із батьків
Якщо дитина віком до 16 років подорожує з одним із батьків (виїжджаючи за кордон), дозвіл іншого, як правило, не вимагається.
"Однак у мирний час така згода має бути нотаріально завіреною", - зауважила юрист.
За її словами, під час дії воєнного стану в Україні "працює" спрощений порядок: другий із батьків не зобов'язаний надавати письмовий дозвіл на тимчасовий виїзд дитини.
Виїзд за кордон з родичем або сторонньою особою
Оформлювати нотаріальну довіреність від одного з батьків потрібно обов'язково, якщо дитину під час виїзду за кордон супроводжує не батько чи мати, а:
- родич (наприклад бабуся чи дідусь);
- стороння особа.
Оздоровлення чи відпочинок у складі організованої групи
Якщо ж дитина подорожує у складі організованої групи на оздоровлення та відпочинок - потрібні:
- згода батьків;
- дозвіл служби у справах дітей.
Виїзд за межі Україні дітей-сиріт і дітей під опікою
Рябчук розповіла, що діти-сироти та діти під опікою можуть виїжджати за кордон у супроводі офіційних представників:
- керівників закладів, у яких вони проживають;
- прийомних батьків, опікунів чи піклувальників (за наявності документів про опікунство).
Від чого залежать умови виїзду дитини за кордон
В цілому, за словами експерта, умови виїзду дитини за кордон залежать від таких обставин:
- супровід;
- вік дитини;
- наявність воєнного стану;
- документальний супровід.
"Щоб уникнути затримок та непередбачених ситуацій під час виїзду, батькам рекомендується завчасно ознайомитися з актуальними вимогами прикордонної служби", - підсумувала юрист.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подорожувати до ЄС залізницею стане зручніше - що зміниться для українських пасажирів.
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