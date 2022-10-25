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Не віялові відключення. Рівне частково залишилось без світла

Новость на русском →
Рівне, Вівторок 25 жовтня 2022 15:30
Не віялові відключення. Рівне частково залишилось без світла Ілюстративне фото: Рівне частково залишилось без світла (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Велика частина Рівного залишилась без електропостачання через аварійну ситуацію на одній з підстанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Рівного Олександра Третякова.

"Через аварійну ситуацію на одній з підстанцій у місті, на жаль, велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Дотримання графіків відключень та підключень на разі під питанням", - написав він.

Третяков зазначив, що енергетики вже працюють над вирішенням проблеми. Тим часом він просить решту жителів максимально зменшити споживання електрики.

Нагадаємо, що ввечері 23 жовтня у Рівненській області було усунуто всі пошкодження на енергетичних об'єктах, але віялові відключення продовжуватимуться, оскільки це вимушений крок.

Так, сьогодні обмеження електроспоживання торкнулося усіх регіонів України.

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