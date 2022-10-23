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Рівненська область усунула наслідки ударів. Але віялові відключення продовжаться

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Рівненська область, Неділя 23 жовтня 2022 18:06
Рівненська область усунула наслідки ударів. Але віялові відключення продовжаться Фото: начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль (gordonua)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на вечір 23 жовтня на Рівненщині усунули пошкодження на енергетичних об'єктах після російських ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

"Пошкодження енергетичної інфраструктури, пов'язані з ракетними ударами, усунуто. Водночас постачання електроенергії за графіком продовжуватиметься. Це вимушений крок", - зазначив він.

Він уточнив, що сьогодні з 18:00 до 22:00 очікуються тимчасові відключення у всіх 64 територіальних громадах Рівненської області. А "Рівнеобленерго" в ручному режимі збалансуватиме подачу живлення залежно від перевантажень у кожній окремій громаді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як проходитимуть віялові відключення світла у самому Рівному.

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Рівненська область Електроенергія
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