Рівненська область усунула наслідки ударів. Але віялові відключення продовжаться

Станом на вечір 23 жовтня на Рівненщині усунули пошкодження на енергетичних об'єктах після російських ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

"Пошкодження енергетичної інфраструктури, пов'язані з ракетними ударами, усунуто. Водночас постачання електроенергії за графіком продовжуватиметься. Це вимушений крок", - зазначив він. Він уточнив, що сьогодні з 18:00 до 22:00 очікуються тимчасові відключення у всіх 64 територіальних громадах Рівненської області. А "Рівнеобленерго" в ручному режимі збалансуватиме подачу живлення залежно від перевантажень у кожній окремій громаді.