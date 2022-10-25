Не веерные отключения. Ровно частично осталось без света

Большая часть Ровно осталась без электроснабжения из-за аварийной ситуации на одной из подстанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ровно Александра Третьякова .

"Из-за аварийной ситуации на одной из подстанций в городе, к сожалению, большая часть Ровно осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений на данный момент под вопросом", - написал он.

Третьяков отметил, что энергетики уже работают над решением проблемы. Между тем он просит остальных жителей максимально снизить потребление электричества.

Напомним, что вечером 23 октября в Ровенской области были устранены все повреждения на энергетических объектах, но веерные отключения будут продолжаться, поскольку это вынужденный шаг.

Так, сегодня ограничение электропотребления коснулись всех регионов Украины.

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