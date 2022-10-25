ua ru
Вт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не веерные отключения. Ровно частично осталось без света

Новина українською →
Ровно, Вторник 25 октября 2022 15:30
Не веерные отключения. Ровно частично осталось без света Иллюстративное фото: Ровно частично осталось без света (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Большая часть Ровно осталась без электроснабжения из-за аварийной ситуации на одной из подстанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ровно Александра Третьякова.

"Из-за аварийной ситуации на одной из подстанций в городе, к сожалению, большая часть Ровно осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений на данный момент под вопросом", - написал он.

Третьяков отметил, что энергетики уже работают над решением проблемы. Между тем он просит остальных жителей максимально снизить потребление электричества.

Напомним, что вечером 23 октября в Ровенской области были устранены все повреждения на энергетических объектах, но веерные отключения будут продолжаться, поскольку это вынужденный шаг.

Так, сегодня ограничение электропотребления коснулись всех регионов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно Электроэнергия
NEWS
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
DAILY
"Мина упала под ноги". История бойца, выжившего после "прилета" в окоп
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мина упала под ноги". История бойца, выжившего после "прилета" в окоп