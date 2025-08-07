Вивозив ухилянтів під виглядом пацієнтів "швидкої": СБУ розкрила ще декілька схем

Як з'ясували правоохоронці, за суми від 5 до 11 тисяч доларів організатори допомагали військовозобов’язаним "відкосити" від призову, використовуючи різні схеми.

Так, на Закарпатті затримано киянина, який за гроші "підвозив" ухилянтів до західного кордону під виглядом пацієнтів екстреної медичної допомоги.

Для цього ділок обладнав свій мікроавтобус спецсигналами та розпізнавальними наліпками "швидкої". Також під час транспортування клієнтів фігурант вмикав проблискові маячки, намагаючись безперешкодно проїжджати блокпости.

Фото: СБУ та Нацполіція затримали сімох організаторів "ухилянтських схем" (t.me/SBUkr)

Також у Рахівському районі області затримано 58-річного рецидивіста, раніше судимого за розбій, який "підказував" військовозобов’язаним маршрути втечі до Євросоюзу.

Один із "варіантів" полягав у подоланні водних перешкод, зокрема через прикордонні ділянки річки Тиса.

У Черкаській області затримано жителя Звенигородського району, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність їхніх дітей для безперешкодного виїзду з України.

Для оформлення підроблених медичних документів фігурант використовував особисті зв’язки серед місцевих лікарів.

У Чернігівській області викрито чотирьох мешканців міста Прилуки, які "зливали" у месенджери локації Сил оборони, зокрема мобільних блокпостів ТЦК.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.