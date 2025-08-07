Вывозил уклонистов под видом пациентов "скорой": СБУ раскрыла еще несколько схем

Как выяснили правоохранители, за суммы от 5 до 11 тысяч долларов организаторы помогали военнообязанным "откосить" от призыва, используя различные схемы.

Так, на Закарпатье задержан киевлянин, который за деньги "подвозил" уклонистов к западной границе под видом пациентов экстренной медицинской помощи.

Для этого делец оборудовал свой микроавтобус спецсигналами и опознавательными наклейками "скорой". Также во время транспортировки клиентов фигурант включал проблесковые маячки, пытаясь беспрепятственно проезжать блокпосты.

Фото: СБУ и Нацполиция задержали семерых организаторов "уклонистских схем" (t.me/SBUkr)

Также в Раховском районе области задержан 58-летний рецидивист, ранее судимый за разбой, который "подсказывал" военнообязанным маршруты побега в Евросоюз.

Один из "вариантов" заключался в преодолении водных преград, в частности через пограничные участки реки Тиса.

В Черкасской области задержан житель Звенигородского района, который продавал уклонистам фиктивные справки об инвалидности их детей для беспрепятственного выезда из Украины.

Для оформления поддельных медицинских документов фигурант использовал личные связи среди местных врачей.

В Черниговской области разоблачены четыре жителя города Прилуки, которые "сливали" в мессенджеры локации Сил обороны, в частности мобильных блокпостов ТЦК.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.