У Запорізькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми через погіршення безпекової ситуації.

Як передає РБК-Україна , про це глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону.

"Ворог застосовує все нові й нові засоби, якими може поцілити по нашій інфраструктурі. Наприклад, вже не перший день ми бачимо застосування ворогом дронів "Молнія" на оптоволокні, які можуть летіти на 30-35 км. Бойовий заряд невеликий, але він точно може завдати шкоди як будівлям, так і людям", - розповів глава ОВА.

Як зазначи Федоров, це пов'язано зі збільшенням дальності польоту російських дронів.

За його словами, примусову евакуацію розширюють на Запорізький та Пологовий район. Конкретний перелік населених пунктів опублікують пізніше.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, нещодавно окупанти поширили фейк, що нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.

У Генштабі спростували ці заяви. Там підкреслили, що поширювані російською пропагандою повідомлення не відповідають дійсності: населений пункт залишається під контролем українських сил оборони.

Також повідомлялося, що російські окупанти в Запорізькій області намагалися прорвати оборону українських захисників і просунутися в бік села Добропілля. У результаті ворог зазнав втрат.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російські окупанти визначили напрямок Гуляйполя у Запорізькій області, як один з пріоритетних для себе. Окупанти зосередили там сили щонайменше трьох армій та однієї дивізії.