ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Запорізькій області розширили зону примусової евакуації

Запорізька область , Четвер 18 грудня 2025 14:24
UA EN RU
У Запорізькій області розширили зону примусової евакуації Фото: у Запорізькій області розширили зону примусової евакуації (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Запорізькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми через погіршення безпекової ситуації.

Як передає РБК-Україна, про це глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, примусову евакуацію розширюють на Запорізький та Пологовий район. Конкретний перелік населених пунктів опублікують пізніше.

Як зазначи Федоров, це пов'язано зі збільшенням дальності польоту російських дронів.

"Ворог застосовує все нові й нові засоби, якими може поцілити по нашій інфраструктурі. Наприклад, вже не перший день ми бачимо застосування ворогом дронів "Молнія" на оптоволокні, які можуть летіти на 30-35 км. Бойовий заряд невеликий, але він точно може завдати шкоди як будівлям, так і людям", - розповів глава ОВА.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, нещодавно окупанти поширили фейк, що нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.

У Генштабі спростували ці заяви. Там підкреслили, що поширювані російською пропагандою повідомлення не відповідають дійсності: населений пункт залишається під контролем українських сил оборони.

Також повідомлялося, що російські окупанти в Запорізькій області намагалися прорвати оборону українських захисників і просунутися в бік села Добропілля. У результаті ворог зазнав втрат.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російські окупанти визначили напрямок Гуляйполя у Запорізькій області, як один з пріоритетних для себе. Окупанти зосередили там сили щонайменше трьох армій та однієї дивізії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Запорізька область Евакуація
Новини
Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії"
Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії"
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW