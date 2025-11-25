ua en ru
Вивозили крадене українське зерно. Зеленський вдарив санкціями по "тіньовому флоту" РФ

Україна, Вівторок 25 листопада 2025 17:05
UA EN RU
Вивозили крадене українське зерно. Зеленський вдарив санкціями по "тіньовому флоту" РФ Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Український лідер Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 56 морських суден. Під час війни вони вивозили крадене українське зерно з ТОТ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

"Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон", - йдеться у заяві.

Крім того, деякі з цих суден вже перебувають під санкціями інших країн, зокрема Європейського союзу, США та Швейцарії.

З них 17 використовували не тільки російські прапори, тому Україна ініціюватиме припинення видачі ліцензій відповідними країнами.

"Особи, які здійснювали ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до державного бюджету Росії, що давало змогу РФ фінансувати свою воєнну машину", - зазначили у президента.

"Тіньовий флот" РФ

Нагадаємо, Росія створила "тіньовий флот" для експорту нафти та газу в обхід міжнародних санкцій. За підрахунками, приблизно кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту". Загалом це близько 17% від загальної кількості діючих танкерів.

З початку цього року аналітики нарахували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" РФ. Це значення на 45% перевищує минулорічне.

Здебільшого це старі танкери, які виплавали усі терміни придатності та "працюють" під прапорами нейтральних країн. Окрім шкоди для довкілля та продажу нафти в обхід санкцій, старі судна несуть й іншу загрозу.

Зокрема, вважається, що ці танкери використовуються, як платформи для гібридних атак на Європу.

