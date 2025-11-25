Вывозили ворованное украинское зерно. Зеленский ударил санкциями по "теневому флоту" РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 56 морских судов. Во время войны они вывозили краденое украинское зерно с ВОТ Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
"Среди них суда, на которые загружали тысячи тонн украденной украинской пшеницы, семян подсолнечника и другой продовольственной продукции в закрытых портах временно оккупированных Россией Севастополя и Феодосии и вывозили за границу", - говорится в заявлении.
Кроме того, некоторые из этих судов уже находятся под санкциями других стран, в частности Европейского союза, США и Швейцарии.
Из них 17 использовали не только российские флаги, поэтому Украина будет инициировать прекращение выдачи лицензий соответствующими странами.
"Лица, которые осуществляли эти запрещенные Украиной логистические операции, получали финансовую выгоду и платили налоги в государственный бюджет России, что позволяло РФ финансировать свою военную машину", - отметили у президента.
"Теневой флот" РФ
Напомним, Россия создала "теневой флот" для экспорта нефти и газа в обход международных санкций. По подсчетам, примерно каждый шестой танкер в мире относится к "теневому флоту". В целом это около 17% от общего количества действующих танкеров.
С начала этого года аналитики насчитали 940 судов, которые входили в "теневой флот" РФ. Это значение на 45% превышает прошлогоднее.
В основном это старые танкеры, которые выплавали все сроки годности и "работают" под флагами нейтральных стран. Кроме вреда для окружающей среды и продажи нефти в обход санкций, старые суда несут и другую угрозу.
В частности, считается, что эти танкеры используются как платформы для гибридных атак на Европу.