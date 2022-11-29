Вивісив в Одесі прапор РФ та планував викрадення людини. Агента ФСБ засудили на 15 років

"Маючи проросійську позицію, з початку повномасштабного вторгнення житель Одеси вступив у злочинну змову із кураторами спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні.

Чоловік мав займатись підривною діяльністю у місті та мав забезпечувати інформаційну та політичну підтримку РФ на території України. Агент ФСБ сформував у місті злочинне угруповання, яке збирало інформацію про місця дислокації військових об’єктів в Одесі. Угруповання збирало відомості про активістів та інших осіб, які активно висловлювалися на підтримку державного суверенітету України. Також планувалось утворити агентурну мережу серед правоохоронних органів Одеської області.

"22 серпня 2022 року за дорученням кураторів учасники угруповання розмістили на житловому будинку у місті Одеса прапор РФ із написом: "Одеса - російське місто". Фото цього прапору надалі було використані російськими пропагандистськими ЗМІ", - додали у прокуратурі.

Агенти ФСБ планували викрасти місцевого мешканця, який не підтримував агресію РФ проти України та за допомогою тортур змусити його переоформити нерухомість та віддати майно. Чоловіка судили за наступними статтями:

Державна зрада;

Колабораційна діяльність;

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.