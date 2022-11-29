Вывесил в Одессе флаг РФ и планировал похищение человека. Агент ФСБ приговорен к 15 годам

"Имея пророссийскую позицию, с начала полномасштабного вторжения житель Одессы вступил в преступный сговор с кураторами спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

Мужчина должен заниматься подрывной деятельностью в городе и должен был обеспечивать информационную и политическую поддержку РФ на территории Украины. Агент ФСБ сформировал в городе преступную группировку, собиравшую информацию о местах дислокации военных объектов в Одессе. Группировка собирала сведения об активистах и других лиц, которые активно высказывались в поддержку государственного суверенитета Украины. Также планировалось создать агентурную сеть среди правоохранительных органов Одесской области.

"22 августа 2022 года по поручению кураторов участники группировки разместили на жилом доме в городе Одесса флаг РФ с надписью: "Одесса - российский город". Фото этого флага в дальнейшем были использованы российскими пропагандистскими СМИ", - добавили в прокуратуре.

Агенты ФСБ планировали похитить местного жителя, не поддерживавшего агрессию РФ против Украины и с помощью пыток заставить его переоформить недвижимость и отдать имущество. Мужчину судили по следующим статьям:

Государственная измена;

Коллаборационная деятельность;

Незаконное лишение свободы или похищение человека.

Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.