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Вывесил в Одессе флаг РФ и планировал похищение человека. Агент ФСБ приговорен к 15 годам

Фото: Агент ФСБ приговорен к 15 годам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Одессы помогал спецслужбам России и передавал им информацию о размещении украинских военных в городе. Также он вывесил в городе российский флаг. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Имея пророссийскую позицию, с начала полномасштабного вторжения житель Одессы вступил в преступный сговор с кураторами спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

Мужчина должен заниматься подрывной деятельностью в городе и должен был обеспечивать информационную и политическую поддержку РФ на территории Украины. Агент ФСБ сформировал в городе преступную группировку, собиравшую информацию о местах дислокации военных объектов в Одессе. Группировка собирала сведения об активистах и других лиц, которые активно высказывались в поддержку государственного суверенитета Украины. Также планировалось создать агентурную сеть среди правоохранительных органов Одесской области.

"22 августа 2022 года по поручению кураторов участники группировки разместили на жилом доме в городе Одесса флаг РФ с надписью: "Одесса - российский город". Фото этого флага в дальнейшем были использованы российскими пропагандистскими СМИ", - добавили в прокуратуре.

Агенты ФСБ планировали похитить местного жителя, не поддерживавшего агрессию РФ против Украины и с помощью пыток заставить его переоформить недвижимость и отдать имущество. Мужчину судили по следующим статьям:

  • Государственная измена;
  • Коллаборационная деятельность;
  • Незаконное лишение свободы или похищение человека.

Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что жительница Луганской области корректировала обстрелы оккупантов в Попаснянском районе. Ее разоблачили, задержали и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Также российский оккупант издевался над гражданскими жителями Нежинского района (Черниговская область). За это его осудили на 10 лет лишения свободы.

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