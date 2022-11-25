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Військовий РФ катував цивільних у Чернігівській області. Його засудили на 10 років

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Україна, П'ятниця 25 листопада 2022 16:41
Військовий РФ катував цивільних у Чернігівській області. Його засудили на 10 років Фото: Військовий РФ катував цивільних у Чернігівській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант знущався із цивільних жителів Ніжинського району (Чернігівська область). За це його засудили на 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"28 березня під час окупації армією РФ села Старий Биків Ніжинського району обвинувачений жорстоко поводився із місцевими мешканцями. Він відбирав у них мобільні телефони та заощадження", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, погрожуючи розстрілом, він вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних сил України. Не отримавши необхідних відомостей, військовий РФ утримував одну з місцевих жінок зі зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж трьох діб у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством.

Суд визнав військового РФ винним у порушенні законів і звичаїв війни та призначив йому 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що двох військових РФ засудили за знущання із жителів Чернігівської області.

У Київській області військовослужбовця РФ засуджено на 9 років позбавлення волі за те, що наказував грабувати мирних жителів та руйнувати їхні будинки.

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