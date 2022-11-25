Військовий РФ катував цивільних у Чернігівській області. Його засудили на 10 років
Російський окупант знущався із цивільних жителів Ніжинського району (Чернігівська область). За це його засудили на 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"28 березня під час окупації армією РФ села Старий Биків Ніжинського району обвинувачений жорстоко поводився із місцевими мешканцями. Він відбирав у них мобільні телефони та заощадження", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у прокуратурі, погрожуючи розстрілом, він вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних сил України. Не отримавши необхідних відомостей, військовий РФ утримував одну з місцевих жінок зі зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж трьох діб у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством.
Суд визнав військового РФ винним у порушенні законів і звичаїв війни та призначив йому 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що двох військових РФ засудили за знущання із жителів Чернігівської області.
У Київській області військовослужбовця РФ засуджено на 9 років позбавлення волі за те, що наказував грабувати мирних жителів та руйнувати їхні будинки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.