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Вивісив в Одесі прапор РФ та планував викрадення людини. Агента ФСБ засудили на 15 років

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Одеса, Вівторок 29 листопада 2022 15:44
Вивісив в Одесі прапор РФ та планував викрадення людини. Агента ФСБ засудили на 15 років Фото: Агента ФСБ засудили на 15 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Одеси допомагав спецслужбам Росії та передавав їм інформацію про розміщення українських військових у місті. Також він вивісив у місті російський прапор. Його засудили на 15 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Маючи проросійську позицію, з початку повномасштабного вторгнення житель Одеси вступив у злочинну змову із кураторами спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні.

Чоловік мав займатись підривною діяльністю у місті та мав забезпечувати інформаційну та політичну підтримку РФ на території України. Агент ФСБ сформував у місті злочинне угруповання, яке збирало інформацію про місця дислокації військових об’єктів в Одесі. Угруповання збирало відомості про активістів та інших осіб, які активно висловлювалися на підтримку державного суверенітету України. Також планувалось утворити агентурну мережу серед правоохоронних органів Одеської області.

"22 серпня 2022 року за дорученням кураторів учасники угруповання розмістили на житловому будинку у місті Одеса прапор РФ із написом: "Одеса - російське місто". Фото цього прапору надалі було використані російськими пропагандистськими ЗМІ", - додали у прокуратурі.

Агенти ФСБ планували викрасти місцевого мешканця, який не підтримував агресію РФ проти України та за допомогою тортур змусити його переоформити нерухомість та віддати майно. Чоловіка судили за наступними статтями:

  • Державна зрада;
  • Колабораційна діяльність;
  • Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що мешканка Луганської області коригувала обстріли окупантів у Попаснянському районі. Її викрили, затримали та засудили на 12 років позбавлення волі.

Також російський окупант знущався із цивільних жителів Ніжинського району (Чернігівська область). За це його засудили на 10 років позбавлення волі.

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