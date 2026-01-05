Віцепрезидент Венесуели змінила тон і закликала до "співпраці" зі США

Порядок денний, за її словами, буде спрямований на "спільний розвиток у рамках міжнародного права для зміцнення міцного співіснування громад".

Родрігес заявила, що Венесуела "надаватиме пріоритет" переходу до "збалансованих і поважних міжнародних відносин" зі США та регіоном.

"Президенте Дональд Трамп: наші народи та наш регіон заслуговують на мир і діалог, а не на війну. Це завжди було посланням президента Ніколаса Мадуро, і зараз це послання всієї Венесуели", - сказала Родрігес у коментарі, адресованому безпосередньо президенту США.

"Венесуела має право на мир, розвиток, суверенітет і майбутнє", - додала вона.

CNN зазначає, що останні коментарі змінили тон порівняно з попередніми заявами, в яких вона засуджувала "брутальне застосування сили" з боку Сполучених Штатів для усунення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.