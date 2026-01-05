Вице-президент Венесуэлы сменила тон и призвала к "сотрудничеству" с США

Повестка дня, по ее словам, будет направлена на "совместное развитие в рамках международного права для укрепления прочного сосуществования общин".

Родригес заявила, что Венесуэла "будет предоставлять приоритет" переходу к "сбалансированным и уважительным международным отношениям" с США и регионом.

"Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Это всегда было посланием президента Николаса Мадуро, и сейчас это послание всей Венесуэлы", - сказала Родригес в комментарии, адресованном непосредственно президенту США.

"Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее", - добавила она.

CNN отмечает, что последние комментарии изменили тон по сравнению с предыдущими заявлениями, в которых она осуждала "грубое применение силы" со стороны Соединенных Штатов для устранения венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.