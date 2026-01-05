Вице-президент Венесуэлы сменила тон и призвала к "сотрудничеству" с США
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес смягчила свою риторику, заявив о готовности к сотрудничеству с Соединенными Штатами. По ее словам, она пригласила правительство США присоединиться к совместной "программе сотрудничества".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Родригес, которое цитирует CNN.
Повестка дня, по ее словам, будет направлена на "совместное развитие в рамках международного права для укрепления прочного сосуществования общин".
Родригес заявила, что Венесуэла "будет предоставлять приоритет" переходу к "сбалансированным и уважительным международным отношениям" с США и регионом.
"Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Это всегда было посланием президента Николаса Мадуро, и сейчас это послание всей Венесуэлы", - сказала Родригес в комментарии, адресованном непосредственно президенту США.
"Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее", - добавила она.
CNN отмечает, что последние комментарии изменили тон по сравнению с предыдущими заявлениями, в которых она осуждала "грубое применение силы" со стороны Соединенных Штатов для устранения венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.
США провели в Венесуэле операцию
Напомним, 3 января США нанесли широкомасштабный удар по Венесуэле и захватили ее лидера, президента Николаса Мадуро и его жену.
Позже, уже вечером по киевскому времени, Трамп провел брифинг, во время которого заявил, что США будут руководить Венесуэлой до момента передачи власти.
Тем временем Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому вице-президент Делси Родригес временно будет исполнять обязанности главы государства в связи с отсутствием Николаса Мадуро, задержанного США во время военной операции.
Сама Делси Родригес подчеркнула, что Венесуэла никогда не станет колонией ни одного государства, а также призвала Вашингтон вернуть президента Николаса Мадуро.
