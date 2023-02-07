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Віцеканцлер Австрії розкритикував ідею допустити росіян та білорусів до змагань

Фото: Вернер Коглер, віцеканцлер Австрії (Flickr by Special Olympics Österreich)
Автор: Іван Носальський

Ініціатива дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, де також будуть українці, є неприпустимою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-канцлера, міністра спорту Австрії Вернера Коглера у Facebook.

Він наголосив, що не підтримує ідею Міжнародного олімпійського комітету повернути росіян та білорусів на змагання.

"Неприпустимо, щоб українські спортсмени виборювали медалі з російськими та білоруськими спортсменами. Багато російських олімпійських чемпіонів не є сторонніми спостерігачами, а належать до армії Путіна, тоді як близько 220 українських спортсменів загинули в результаті російських атак", - додав Коглер.

Нагадаємо, раніше МОК заявив, що розгляне можливість допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Після цього президент України у відповідь на таку скандальну ініціативу запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут.

При цьому таку ідею МОК вже не підтримали Польща та країни Балтії, а також Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія та Ісландія.

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