Вице-канцлер Австрии раскритиковал идею допустить россиян и белорусов к соревнованиям

Инициатива разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, где также будут украинцы, является недопустимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-канцлера, министра спорта Австрии Вернера Коглера в Facebook .

"Недопустимо, чтобы украинские спортсмены боролись за медали с российскими и белорусскими спортсменами. Многие российские олимпийские чемпионы не являются сторонними наблюдателями, а принадлежат к армии Путина, в то время как около 220 украинских спортсменов погибли в результате российских атак", - добавил Коглер.

Он подчеркнул, что не поддерживает идею Международного олимпийского комитета вернуть россиян и белорусов на соревнования.

Напомним, ранее МОК заявил, что рассмотрит возможность допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

После этого президент Украины в ответ на такую скандальную инициативу пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут.

При этом такую идею МОК уже не поддержали Польша и страны Балтии, а также Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия и Исландия.

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