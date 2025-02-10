Віце-президент США зустрінеться з Зеленським на Мюнхенській конференції, - CBS

Зеленський очолить делегацію України на даному міжнародному заході. Венс також має намір взяти участь у конференції.

Зауважимо, інформація про заплановану зустріч Зеленського та Венса раніше була оприлюднена в інших американських ЗМІ, зокрема про це писала газета The New York Post.

Очікування України на Мюнхенській конференції

Нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який також братиме участь у Мюнхенській конференції, заявив у коментарі Associated Press, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни, та свої погляди на те, як можна досягти тривалого і міцного миру.

Також тоді Єрмак розповів, що на зустрічі в Мюнхені Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можна застосувати, щоб запобігти повторній агресії з боку РФ.

Минулого тижня українська делегація провела зустрічі в Державному департаменті США зі спецпредставником Штатів з питань України та РФ Кітом Келлогом.

Як розповів 7 лютого глава Офісу президента Андрій Єрмак, візит Келлога в Україну очікують в лютому. РБК-Україна раніше писало, що він може прибути в Україну 20 лютого.

Додамо, що Келлог також відвідає Мюнхен разом із Венсом. Між тим раніше спецпредставник СЩА з питань України та РФ зазначав, що на полях конференції він не представлятиме так званий "мирний план" Трампа.

РБК-Україна в окремому матеріалі детально писало про майбутню Мюнхенську безпекову конференцію 2025, та хто візьме участь у заході.

Питання щодо зустрічі Трампа з Зеленським

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив журналістам у п’ятницю в Овальному кабінеті, що він "може зустрітися" з українським колегою у Вашингтоні "найближчими днями". Також американський лідер додав тоді, що він, ймовірно, поговорить з російським диктатором Володимиром Путіним в контексті зусиль для припинення війни РФ проти України.

Наразі офіційних даних, коли саме може відбутися зустріч Трампа і Зеленського - немає.

Розмова Трампа з Путіним і "ціна" угоди для України про гарантії безпеки

Минулої ночі американський таблоїд The New York Post опублікував інтерв'ю з президентом США від п'ятниці, у якому зазначалося, що Трамп вже поспілкувався з Путіним телефоном. Також американський лідер заявив, що у нього є конкретний план припинення російсько-української війни.

Крім того, Трамп заявив, що хоче укласти з Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Президент США також закликав радника з національної безпеки Майка Волтца "розпочати зустрічі".

Тут варто зазначити, що 9 лютого у Білому домі не підтвердили, але й не спростовували заяву Трампа про розмову з Путіним.