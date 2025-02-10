Вице-президент США встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции, - CBS

Зеленский возглавит делегацию Украины на данном международном мероприятии. Вэнс также намерен принять участие в конференции.

Отметим, информация о запланированной встрече Зеленского и Вэнса ранее была обнародована в других американских СМИ, в частности об этом писала газета The New York Post.

Ожидания Украины на Мюнхенской конференции

Недавно руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который также будет участвовать в Мюнхенской конференции, заявил в комментарии Associated Press, что украинская делегация представит позицию страны по прекращению войны, и свои взгляды на то, как можно достичь длительного и прочного мира.

Также тогда Ермак рассказал, что на встрече в Мюнхене Украина надеется обсудить, какие гарантии безопасности можно будет применить, чтобы предотвратить повторную агрессию со стороны РФ.

На прошлой неделе украинская делегация провела встречи в Государственном департаменте США со спецпредставителем Штатов по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом.

Как рассказал 7 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак, визит Келлога в Украину ожидают в феврале. РБК-Украина ранее писало, что он может прибыть в Украину 20 февраля.

Добавим, что Келлог также посетит Мюнхен вместе с Вэнсом. Между тем ранее спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ отмечал, что на полях конференции он не будет представлять так называемый "мирный план" Трампа.

РБК-Украина в отдельном материале подробно писало о предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности 2025, и кто примет участие в мероприятии.

Вопрос о встрече Трампа с Зеленским

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу в Овальном кабинете, что он "может встретиться" с украинским коллегой в Вашингтоне "в ближайшие дни". Также американский лидер добавил тогда, что он, вероятно, поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным в контексте усилий для прекращения войны РФ против Украины.

В настоящее время официальных данных, когда именно может состояться встреча Трампа и Зеленского - нет.

Разговор Трампа с Путиным и "цена" соглашения для Украины о гарантиях безопасности

Прошлой ночью американский таблоид The New York Post опубликовал интервью с президентом США от пятницы, в котором отмечалось, что Трамп уже пообщался с Путиным по телефону. Также американский лидер заявил, что у него есть конкретный план прекращения российско-украинской войны.

Кроме того, Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов относительно доступа к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности при любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент США также призвал советника по национальной безопасности Майка Уолтца "начать встречи".

Тут стоит отметить, что 9 февраля в Белом доме не подтвердили, но и не опровергали заявление Трампа о разговоре с Путиным.