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Вице-президент США рассказал, когда состоится встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Новости » Политика    15.11.2018 - 11:00
Вице-президент США рассказал, когда состоится встреча Трампа с Ким Чен Ыном
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

По словам Пенса, обсуждение места и времени продолжается

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вероятно, встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в следующем году. Об этом после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, обсуждение места и времени продолжается.

"Планирование встречи продолжается. Мы считаем, что саммит (Трампа с Ким Чен Ыном, - ред.), скорее всего, состоится после первого дня следующего года. Однако обсуждение места и времени еще продолжается", - сообщил американский вице-президент.

Пенс подчеркнул, что Штаты не хотят повторять ошибки предыдущих администраций, когда были сделаны определенные обещания, сняты санкции, а потом эти обещания вновь были нарушены.

Напомним, в конце октября стало известно, что второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года. Такое решение было принято администрацией Трампа. Отмечалось, что место еще не выбрано, но вероятная дата саммита - до 10 января следующего года.

Как писало РБК-Украина ранее, Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесной работе с президентом США Дональдом Трампом.

Агентство также сообщало, что сам президент США в октябре заявил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в Конгресс. "Это будет после промежуточных выборов. Сейчас я просто не могу уехать", - отмечал американский лидер.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКим Чен ЫнДональд Трамп
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