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Віце-президент США розповів, коли відбудеться зустріч Трампа з Кім Чен Ином

Новини » Політика    15.11.2018 - 11:00
Віце-президент США розповів, коли відбудеться зустріч Трампа з Кім Чен Ином
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

За словами Пенса, обговорення місця і часу ще триває

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, імовірно, зустрінеться із лідером КНДР Кім Чен Ином в наступному році. Про це після зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За його словами, обговорення місця і часу ще триває.

"Планування зустрічі триває. Ми вважаємо, що саміт (Трампа з Кім Чен Ином, - ред.), найімовірніше, відбудеться після першого дня наступного року. Однак обговорення місця й часу ще триває", - поінформував американський віце-президент.

Пенс підкреслив, що Штати не хочуть повторювати помилки попередніх адміністрацій, коли були зроблені певні обіцянки, зняті санкції, а потім ці обіцянки знов були порушені.

Нагадаємо, у кінці жовтня стало відомо, що другий саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина запланований на січень 2019 року. Таке рішення було прийнято адміністрацією Трампа. Зазначалося, що місце ще не вибрано, але ймовірна дата саміту - до 10 січня наступного року.

Як писало РБК-Україна раніше, Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений у тісній роботі з президентом США Дональдом Трампом.

Агентство також повідомляло, що сам президент США в жовтні заявив, що його друга зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином відбудеться після проміжних виборів до Конгресу. "Це буде після проміжних виборів. Зараз я просто не можу виїхати", - відзначав американський лідер.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКім Чен ИнДональд Трамп
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