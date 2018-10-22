Стало известно, когда пройдет второй саммит Трампа и Ким Чен Ына

Фото: Ким Чен Ын (KCNA)

Названа дата второго саммита Трампа и Ким Чен Ына

Второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Chosun Ilbo.

Как сообщается, решение было принято администрацией Трампа.

"Место еще не выбрано, но вероятная дата саммита - до 10 января следующего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая встреча двух лидеров должна пройти до или после дня рождения Ким Чен Ына 8 января.

Так, первая встреча лидеров состоялась в июне в Сингапуре. Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали тогда всеобъемлющее соглашение по итогам саммита в Сингапуре.

В сентябре Белый дом сообщил о письме от северокорейского лидера с предложением провести новую встречу.



Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесной работе с президентом США Дональдом Трампом.