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Интервью

Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам саммита в Сингапуре

НовостиПолитика    12.06.2018 - 08:57
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп рассчитывает на скорейший старт денуклеаризации Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали всеобъемлющее  соглашение по итогам саммита в Сингапуре. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Трампа, данное соглашение станет критерием, на который США и Северная Корея будут ориентироваться в будущем. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на скорейший старт денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что этот документ приведет к серьезным изменениям.  

Как отмечает Bloomberg, на данный момент неизвестно, что именно содержится в подписанном документе.

После подписания Трамп назвал Ким Чен Ына "талантливым человеком, который очень любит свою страну", пригласил его в США и анонсировал "много двусторонних встреч".

 

U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un sign a "very important" and "comprehensive" document that will reshape ties https://bloom.bg/2yczpKH

Опубліковано Bloomberg 11 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее Ким Чен Ын заявлял, что заинтересован в работе с Трампом.  

 

Трамп назвал первые итоги переговоров с Ким Чен Ыном
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, Северная Корея, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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