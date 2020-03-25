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У вице-премьера Испании обнаружили коронавирус

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 20:02
У вице-премьера Испании обнаружили коронавирус
Фото: Кармен Кальво (flickr.com)

У Кармен Кальво подтвердили заражение коронавирусом

Первый вице-президент правительства Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Independiente.

Сообщается, что она сдала два теста на коронавирус. Первый оказался отрицательный, а второй - положительным. Однако после медицинского обследования все же оказалось, что Кальво инфицирована.

Вице-президента госпитализировали в мадридскую клинику, куда она отправилась в воскресенье днем. После прохождения различных анализов врачи решили остаться в больнице из-за респираторной инфекции.

Напомним, количество летальных случаев от коронавируса в Испании превысило смертность от инфекции в Китае. За последние сутки в Испании умерло еще 738 человек, увеличив общее число смертей от коронавируса до 3434 человек.

Кроме того, Испания является второй после Италии страной в Европе по масштабам пандемии коронавируса. Накануне в Испании был зафиксирован скачок смертей и новых заражений. Так, на протяжении 23-24 марта коронавирус зафиксировали у более 6 тысяч испанцев, а от вируса умерли 514 человека.

Добавим, что коронавирусом заразились более 5,4 тыс. испанских врачей.

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