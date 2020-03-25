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У віце-прем'єра Іспанії виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 20:02
У віце-прем'єра Іспанії виявили коронавірус
Фото: Кармен Кальво (flickr.com)

У Кармен Кальво підтвердили зараження коронавірусом

Перший віце-президент уряду Іспанії Кармен Кальво заразилася коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Independiente.

Повідомляється, що вона здала два тесту на коронавірус. Перший виявився негативний, а другий - позитивним. Однак після медичного обстеження всі ж виявилося, що Кальво інфікована.

Віце-президента госпіталізували в мадридську клініку, куди вона відправилася в неділю вдень. Після проходження різних аналізів лікарі вирішили залишитися в лікарні із-за респіраторної інфекції.

Нагадаємо, кількість летальних випадків від коронавіруса в Іспанії перевищила смертність від інфекції в Китаї. За останню добу в Іспанії померло ще 738 осіб, збільшивши загальне число смертей від коронавірусу до 3434 осіб.

Крім того, Іспанія є другою після Італії країною в Європі за масштабами пандемії коронавірусу. Напередодні в Іспанії був зафіксований стрибок смертей і нових заражень. Так, протягом 23-24 березня коронавірус зафіксували у понад 6 тисяч іспанців, а від вірусу померли 514 людини.

Додамо, що коронавірусом заразилися понад 5,4 тис. іспанських лікарів.

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