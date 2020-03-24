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В Испании более 5 тыс. медработников заражены коронавирусом

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 18:22
В Испании более 5 тыс. медработников заражены коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество зараженных медицинских работников составляет 13,6% от общего числа

В Испании более 5,4 тысячи медицинских работников заболели коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ELPAIS.

Отмечается, количество зараженных медицинских работников составляет 13,6% от общего числа зараженных в стране.

"Это тяжелая неделя. Неделя, когда мы должны работать, чтобы нагрузка на систему здравоохранения не была чрезмерной. Это работа, которую мы все должны выполнить", - пояснил координатор по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Фернандо Симон.

Испания является второй после Италии страной в Европе по масштабам пандемии коронавируса. По данным Министерства здравоохранения, в Испании зафиксировано 39673 случая заражения коронавирусом, 3696 - с летальным исходом, 3794 - выздоровели.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом в Испании более серьезная, чем в Италии.

Как известно, в Италии вторые сутки подряд фиксируют уменьшение количества смертей от вируса. Более того, в итальянской Ломбардии выписали из больницы первого пациента, у которого подтвердили инфекцию еще 21 февраля.

Накануне в Испании также был зафиксирован скачок смертей и новых заражений COVID-19. Так, на протяжении 22-23 марта коронавирус зафиксировали у 4,5 тыс. испанцев, а от вируса умерли 462 человека.

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