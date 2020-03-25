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В Испании от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 13:22
В Испании от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае
Иллюстративное фото (flickr)

За сутки скончались 738 испанца, общее число смертей увеличилось до 3434 человек

Количество смертельных случаев от коронавируса в Испании превысило смертность от инфекции в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Так, за последние сутки в Испании умерло еще 738 человек, увеличив общее число смертей от COVID-19 до 3434 человек. Согласно последним данным, в Китае за все время вспышки вируса скончались 3285 человек.

Министерство здравоохранения Испании также заявило о 20% приросте зараженных со вчерашнего дня. Так, коронавирусом инфицировались почти 8 тысяч испанцев, доводя общее число зараженных в стране до 47 тыс. 610 человек.

Испания является второй после Италии страной в Европе по масштабам пандемии COVID-19. Накануне в Испании был зафиксирован скачок смертей и новых заражений. Так, на протяжении 23-24 марта коронавирус зафиксировали у более 6 тыс. испанцев, а от вируса умерли 514 человека.

Также сообщалось, что коронавирусом заразились более 5,4 тыс. испанских врачей.

Напомним, РБК-Украина следит за тем, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса.

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