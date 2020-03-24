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В Испании за сутки от коронавируса умерли больше 500 человек

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 13:11
В Испании за сутки от коронавируса умерли больше 500 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

2696 испанцев умерли с начала вспышки вируса в стране

Число смертельных случаев от коронавируса в Испании за сутки возросло на 514 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Сообщается, что общее количество смертей от вируса в стране достигло 2696. Помимо того, за день коронавирусом заразились более 6 тыс. испанцев. Больницы в стране испытывают большие трудности из-за постоянного наплыва критических пациентов.

По данным университета Джона Хопкинса, количество инфцированных COVID-19 в Испании составляет более 39 тыс. человек.

Напомним, ранее испанское издание El Pais заявило, что ситуация с коронавирусом в Испании более серьезная, чем в Италии.

Как известно, в Италии вторые сутки подряд фиксируют уменьшение количества смертей от вируса. Более того, в итальянской Ломбардии выписали из больницы первого пациента, у которого подтвердили инфекцию еще 21 февраля.

Накануне в Испании также был зафиксирован скачок смертей и новых заражений COVID-19. Так, на протяжении 22-23 марта коронавирус зафиксировали у 4,5 тыс. испанцев, а от вируса умерли 462 человека.

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