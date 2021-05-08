ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вице-премьер Чехии уволил чиновника из-за информации о взрывах и "Спутнике V"

Новина українською → Прага, Суббота 08 мая 2021 00:06
Вице-премьер Чехии уволил чиновника из-за информации о взрывах и "Спутнике V" Фото: вице-премьер Чехии Ян Гамачек (flickr.com partyofeuropeansocialists)
Автор: Артур Родивилов

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек исключил главу (гетмана) Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты", Это случилось после заявлений о взрывах на складах и российской вакцине "Спутник V".

Об этом сообщает издание Novinky.cz.

Ранее в издании Seznam Zprávy сообщалось, что Гамачек планировал поехать в Москву, чтобы получить большое количество доз вакцины "Спутник V" и право провести встречу президентов США и РФ в Праге якобы в обмен на замалчивание скандала о взрыве во Врбетице в 2014 году. Нетолицкий частично подтвердил чешским СМИ эту информацию.

Издание сообщает, что Гамачек предпочел оставить эту должность члену Гражданской демократической партии (ГДП), председателю Ассоциации регионов Мартину Кубе. Самому Нетолицкому никто не сообщил об увольнении лично.

"В пятницу утром председатель Ассоциации регионов Мартин Куба позвонил мне и сказал, что в четверг вечером заместитель премьер-министра Гамачек позвонил ему и сказал, что должно произойти переназначение. Я связался с господином Гамачеком, он не взял трубку и не ответил. Я написал ему через социальные сети, поблагодарил его за сотрудничество и пожелал ему успехов. Он мне не ответил, но по Viber заметил, что он это читал", - рассказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Чехия Взрыв
NEWS
Зеленский издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID
Зеленский издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена