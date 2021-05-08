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Віце-прем'єр Чехії звільнив чиновника через інформацію про вибухи і "Супутник V"

Новость на русском → Прага, Субота 08 травня 2021 00:06
Віце-прем'єр Чехії звільнив чиновника через інформацію про вибухи і "Супутник V" Фото: віце-прем'єр Чехії Ян Гамачек (flickr.com partyofeuropeansocialists)
Автор: Артур Родивилов

Перший віце-прем'єр Чехії Ян Гамачек виключив голову (гетьмана) Пардубицького краю Мартіна Нетолицького з наглядової ради "Чеської пошти", це сталося після заяв про вибухи на складах і російську вакцину "Супутник V".

Про це повідомляє видання Novinky.cz.

Раніше у виданні Seznam Zprávy повідомлялося, що Гамачек планував поїхати в Москву, щоб отримати велику кількість доз вакцини "Супутник V" і право провести зустріч президентів США і РФ в Празі нібито в обмін на замовчування скандалу про вибух у Врбетиці в 2014 році. Нетолицький частково підтвердив чеським ЗМІ цю інформацію.

Видання повідомляє, що Гамачек вважав за краще залишити цю посаду члену Громадянської демократичної партії( ГДП), голові Асоціації регіонів Мартіну Кубі. Самому Нетолицькому ніхто не повідомив про звільнення особисто.

"У п'ятницю вранці голова Асоціації регіонів Мартін Куба подзвонив мені І сказав, що в четвер ввечері заступник прем'єр-міністра Гамачек подзвонив йому і сказав, що має відбутися перепризначення. Я зв'язався з паном Гамачеком, він не взяв трубку і не відповів. Я написав йому через соціальні мережі, подякував йому за співпрацю і побажав йому успіхів. Він мені не відповів, але по Viber помітив, що він це читав", - розповів він.

Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

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