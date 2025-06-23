"Кременчук" дізнався потенційних суперників у хокейному єврокубку

Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) затвердила список команд-учасниць Континентального кубка сезону-2025/26. Серед них – чемпіон України "Кременчук", який представлятиме країну в престижному єврокубку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Оновлений формат і суперники

У майбутньому сезоні турнір пройде за дещо зміненим форматом. З 14-ти учасників, вісім – стартуватимуть з першого раунду й боротимуться в двох групах за дві путівки у півфінал.

На цьому етапі зіграють:

"Кременчук" (Україна)

"Мого" (Латвія)

"Будапешт" (Угорщина)

"Дьордьой" (Румунія)

"Панкс Вільнюс" (Литва)

"Сисак" (Хорватія)

"Црвена Звезда" (Сербія)

"Нарва" (Естонія)

Міста, де пройдуть матчі, будуть визначені після жеребкування груп. Міні-турніри першого раунду заплановані на 17-19 жовтня. Переможці груп вийдуть до півфінального раунду, який відбудеться у листопаді.

У півфіналі до чотирьох переможців першого раунду доєднаються шість рейтинг-фаворитів змагання:

"ГКС Катовіце" (Польща)

"Ноттінгем Пантерс" (Велика Британія)

"Гернінг Блю Фокс" (Данія)

"Дюк д'Анже" (Франція)

"Торпедо" Усть-Каменогорськ (Казахстан)

"Кортіна" (Італія)

Цей етап пройде в листопаді. По дві найкращі команди з півфінальних груп вийдуть до грандфіналу, який відбудеться 15-18 січня 2026 року. Господарем вирішального етапу стане одна з команд-учасниць.

Другий шанс "Кременчука"

Для "Кременчука" це буде другий в історії виступ у Континентальному кубку. Вперше колектив з Полтавщини грав у європейському змаганні в сезоні-2022/23, однак не зміг подолати перший етап.

"Кременчук" представляє Україну як чинний чемпіон. У драматичній фінальній серії клуб здолав "Київ Кепіталз" з рахунком 4:3 за перемогами.

У минулому сезоні в Континентальному кубку грав столичний "Сокіл": він програв усі три матчі групового етапу.