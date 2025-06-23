ua en ru
Пн, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Кременчук" дізнався потенційних суперників у хокейному єврокубку

Понеділок 23 червня 2025 16:41
UA EN RU
"Кременчук" дізнався потенційних суперників у хокейному єврокубку Фото: "Кременчук" вдруге зіграє на міжнародній арені (ХК "Кременчук")
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) затвердила список команд-учасниць Континентального кубка сезону-2025/26. Серед них – чемпіон України "Кременчук", який представлятиме країну в престижному єврокубку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Оновлений формат і суперники

У майбутньому сезоні турнір пройде за дещо зміненим форматом. З 14-ти учасників, вісім – стартуватимуть з першого раунду й боротимуться в двох групах за дві путівки у півфінал.

На цьому етапі зіграють:

  • "Кременчук" (Україна)
  • "Мого" (Латвія)
  • "Будапешт" (Угорщина)
  • "Дьордьой" (Румунія)
  • "Панкс Вільнюс" (Литва)
  • "Сисак" (Хорватія)
  • "Црвена Звезда" (Сербія)
  • "Нарва" (Естонія)

Міста, де пройдуть матчі, будуть визначені після жеребкування груп. Міні-турніри першого раунду заплановані на 17-19 жовтня. Переможці груп вийдуть до півфінального раунду, який відбудеться у листопаді.

У півфіналі до чотирьох переможців першого раунду доєднаються шість рейтинг-фаворитів змагання:

  • "ГКС Катовіце" (Польща)
  • "Ноттінгем Пантерс" (Велика Британія)
  • "Гернінг Блю Фокс" (Данія)
  • "Дюк д'Анже" (Франція)
  • "Торпедо" Усть-Каменогорськ (Казахстан)
  • "Кортіна" (Італія)

Цей етап пройде в листопаді. По дві найкращі команди з півфінальних груп вийдуть до грандфіналу, який відбудеться 15-18 січня 2026 року. Господарем вирішального етапу стане одна з команд-учасниць.

Другий шанс "Кременчука"

Для "Кременчука" це буде другий в історії виступ у Континентальному кубку. Вперше колектив з Полтавщини грав у європейському змаганні в сезоні-2022/23, однак не зміг подолати перший етап.

"Кременчук" представляє Україну як чинний чемпіон. У драматичній фінальній серії клуб здолав "Київ Кепіталз" з рахунком 4:3 за перемогами.

У минулому сезоні в Континентальному кубку грав столичний "Сокіл": він програв усі три матчі групового етапу.

Раніше розповіли, як "Флорида" продовжила "канадське прокляття", залишивши Кубок Стенлі в США.

Також писали, що МОК на тлі послаблення санкцій ухвалив рішення про виступ російських хокеїстів на Олімпіаді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хокей Кременчук
Новини
РФ, Іран і КНДР - це коаліція вбивць: Зеленський відреагував на нічний обстріл України
РФ, Іран і КНДР - це коаліція вбивць: Зеленський відреагував на нічний обстріл України
Аналітика
Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні